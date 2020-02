Coronavirus: se trabaja en vigilancia y prevención Locales 01 de febrero de 2020 Redacción Por El ministerio de Salud provincial informó que la red sanitaria dispone de la información y las herramientas necesarias para actuar según lo establecido por organismos nacionales e internacionales, de ser necesario y, complementariamente, se encuentra en comunicación constante con Sanidad de Fronteras, organismo que realiza una estricta vigilancia del ingreso de personas que pudiesen presentar síntomas

FOTO ARCHIVO PROTECCION. Una buena higiene de manos es fundamental para evitar todo tipo de enfermedades.

La dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud provincial informa a la población que se encuentra trabajando según lo establecido por el protocolo nacional –y en adecuación a las recomendaciones internacionales como las de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y otros organismos– para la detección y eventual atención de personas que pudieran estar afectadas por el nuevo coronavirus.

El mismo se denomina Novel Coronavirus 2019- nCoV-2019 y se expande desde China, y en las últimas horas de hoy la OMS se declaró Emergencia Internacional.

Por ello, el ministerio de Salud provincial recordó que este coronavirus comenzó a circular en la ciudad de Wuhan, China, en diciembre de 2019 y que desde Sanidad de Fronteras se trabaja con un protocolo de atención en puertos y aeropuertos internacionales, a fin de detectar precozmente un caso sintomático que pudiera corresponder a coronavirus.

“En caso de que se detectara un tripulante o pasajero sospechoso, se coordina con el equipo provincial la atención adecuada del paciente, evitando así el contagio a otras personas y al personal de salud”, enfatizaron desde Salud provincial.

Asimismo explicaron que, como el periodo de incubación de la enfermedad es de 2 a 14 días como máximo, “se espera que al arribar un barco con una persona enferma a puertos santafesinos desde los países con circulación viral (actualmente China), lo haga ya presentando síntomas de la enfermedad”, lo que ayudaría identificar con mayor certeza un caso sospechoso.

Por otra parte, el ministerio de Salud de la provincia informó que, como es de rigor, todos los efectores de atención de la salud de la provincia están en conocimiento de la información disponible sobre esta enfermedad y que cuenta con las herramientas necesarias y suficientes para la adecuada implementación del protocolo de atención de los pacientes.



¿QUE ES EL CORONAVIRUS

Y COMO SE TRANSMITE?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan solo a los animales. Algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las personas, pudiendo causar diversas afecciones, desde el resfrío común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el coronavirus que causa el síndrome respiratorio agudo severo (SARS). El nuevo coronavirus, es una nueva cepa viral que no se había encontrado antes en el ser humano.

Los animales pueden transmitir un nuevo coronavirus al ser humano. En investigaciones exhaustivas se comprobó que, en 2002, la civeta transmitió en China al ser humano el coronavirus causante del SARS, y que, en 2012, el dromedario transmitió también a seres humanos el coronavirus causante del MERS, en Arabia Saudita.

Algunos coronavirus se transmiten entre personas por vía respiratoria y de contacto (por gotas que de despiden al toser o estornudar), habitualmente en el vínculo estrecho con un paciente infectado, por ejemplo, en el domicilio o en un centro de salud.

Está demostrado con los otros coronavirus no existe transmisión interhumana mientras la persona no presenta síntomas. Al momento la evidencia parecería demostrar que este nuevo coronavirus tampoco. Por lo tanto, una persona asintomática, aunque presente un antecedente de viaje reciente a zona de circulación viral o contacto con un caso confirmado, no representa un riesgo al resto de los contactos.



¿COMO PROTEGERSE?

Las recomendaciones habituales para reducir la exposición a estas infecciones y para no transmitirlas son:

- La buena higiene de manos y respiratoria

- El manejo higiénico de los alimentos

- Y, siempre que sea posible, evitar el contacto estrecho con cualquier persona que muestre signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.

Por el momento, no hay vacunas y solamente pueden tratarse algunos síntomas. El éxito del tratamiento dependerá de la severidad del cuadro.