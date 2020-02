Congelan tarifas de agua, luz y peajes por 60 días Locales 01 de febrero de 2020 Redacción Por La ministra de Obras Públicas, Silvina Frana, explicó que esta decisión va en consonancia con lo determinado por el Gobierno Nacional.

El gobierno de Santa Fe dispuso mantener las tarifas de los servicios de agua y luz, así como el valor de los peajes en todos los corredores viales de la provincia, durante los meses de febrero y marzo. En diálogo con LT10, la ministra de Obras Públicas, Silvina Frana, explicó que esta decisión abarca en principio los próximos 60 días, que no se descarta una prórroga en el futuro. Además, la funcionaria indicó que el congelamiento de tarifas va en consonancia con lo determinado por el gobierno nacional con la Ley de Responsabilidad Solidaria y Productiva. "El gobernador entendió que, más allá de la falta de acompañamiento de la Legislatura en la ley de emergencia, los ciudadanos no tenían por qué no ser beneficiados con una decisión que pretende un hecho de justicia en el acceso a los servicios públicos", remarcó.