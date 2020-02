Perotti encabezó la primera instancia

En el marco de la acción estratégica “Todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo”, se realizó la primera mesa departamental. Estas instancias se desarrollarán durante todo el mes de febrero en cada departamento de la provincia.

En este sentido, la apertura del encuentro estuvo a cargo del gobernador, que destacó: “Este es el programa más importante en estos cuatro años, algunos prefieren no hablar de números, porque mostrarlos parecería que no da buenos resultados, en realidad, esconder no da buenos resultados, el primer relevamiento plantea que, entre los que deberían estar en la sala de 4 años y los que terminaron la primaria y deberían estar iniciando la secundaria, hay ocho mil santafesinos”.

Del mismo modo, Perotti, acompañado por la ministra de Educación, Adriana Cantero, y la intendenta Stella Clerici, insistió en la importancia de readecuar la infraestructura escolar y remarcó: “Algunos dirán 'bueno está bien pero no tengo lugar en la sala', habrá que construirla, no podemos perder la oportunidad de que alguien no pase por esa sala de cuatro años”.

Por último, el gobernador realizó un llamado a toda la comunidad para sumarse a la acción estratégica “Todas las chicas y los chicos en la escuela”, y concluyó: “Si trabajamos en valores, el resultado de esta provincia va a ser muy superior. Eso queremos que sea, fundamentalmente, para todos los santafesinos una prioridad. Para nosotros, el inicio de este programa, el hacerlo y acompañar al equipo, y comenzar ya y tener todo un mes intenso de tarea es decirles: esto para nosotros es prioritario y los necesitamos, desde los chicos, los docentes, los gremios, las comunas, las municipalidades, los legisladores, los necesitamos a todos”.



MESAS DEPARTAMENTALES

Esta iniciativa se llevará adelante en todos los departamentos de la provincia de Santa Fe con la presencia de docentes, entidades gremiales, instituciones intermedias y estudiantes. El lunes 3 de febrero continuarán las actividades en Helvecia y Romang.

4 de febrero: Tostado (mañana) y Vera (tarde).

5 de febrero: San Justo.

6 de febrero: Esperanza (mañana) y La Pelada (tarde).

7 de febrero: Casilda.

10 de febrero: Murphy (mañana) y Villa Cañás (tarde).

11 de febrero: Villa Constitución (mañana) y Roldán (tarde).

12 de febrero: El Trébol (mañana).

13 de febrero: Santa Fe (mañana y tarde).

17 de febrero: Florencia (mañana) y Reconquista (tarde).

18 de febrero: San Cristóbal (mañana) y San Guillermo (tarde).

19 de febrero: Frontera (mañana).

20 de febrero: Aldao (mañana) y Rafaela (tarde).

21 de febrero: Pérez (mañana) y Fighiera (tarde).

27 de febrero: Rosario (mañana y tarde).

28 de febrero: Las Parejas (mañana) y Gálvez (tarde).