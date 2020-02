Jaguares debuta ante Lions con Mayco Vivas de titular Deportes 01 de febrero de 2020 Redacción Por RUGBY

La franquicia argentina Jaguares debutará este sábado ante Lions de Sudáfrica en su quinta participación en el certamen Super Rugby, en el que intervienen los mejores equipos de las principales asociaciones del hemisferio sur y en el cual fue subcampeón en 2019 al perder la final ante Crusaders de Nueva Zelanda. El encuentro se jugará en cancha de Vélez Sarsfield, desde las 20, con el arbitraje del sudafricano Rasta Rasivgenge y televisado por ESPN 2.

El plantel que dirige Gonzalo Quesada se apoyará en jóvenes jugadores que ya tuvieron experiencia en el Super Rugby, sumados a algunos debutantes que vienen de disputar Mundiales M-20 con Los Pumitas. Dentro de este plantel, el rafaelino Mayco Vivas afrontará su segunda temporada consecutiva en el prestigioso certamen y será uno de los titulares en la primera línea del partido inaugural.

Fue excelente lo de Jaguares en 2019, gran nivel de tres cuartos, formaciones fijas que sobresalieron y un maul que marcó diferencias llegando al try con asiduidad. Pero 2020 es otra historia (por ejemplo, ya no estará Pablo Matera) y la conferencia africana, integrada por la mayoría de los campeones del mundo de los Springbooks será dura ante Lions, Stormers, Sharks y Bulls.

Lions, tres veces consecutivo subcampeón en 2016, 2017 y 2018, no jugó la pasada post temporada, sumando ante Jaguares seis triunfos contra tres derrotas. En el equipo que dirige Ivan Van Rooyen es figura y capitán el medio apertura campeón mundial Elton Janquies, también se destacan Jannie Du Plessis, Jamba Ulengo, Dan Kriel y Roelof Smith y no cuenta con Mlcom Marx, Kwagga Smith (Japón) y Warren Whiteley (se retiró por lesión y entrena el line out) Lionel Mapoe (Francia) y Harold Vorster (Japón).



FORMACIONES

Jaguares: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya, 3- Santiago Medrano; 4- Guito Petti, 5- Lucas Paulos; 6- Francisco Gorrissen, 7- Marcos Kremer, 8- Tomás Lezana; 9- Tomás Cubelli (cap), 10- Joaquín Díaz Bonilla; 11- Emiliano Boffelli, 12- Juan Cruz Mallía, 13- Matías Moroni, 14- Bautista Delguy; 15- Santiago Carreras.

Suplentes: 16- Agustín Creevy, 17- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- Joel Sclavi, 19- Javier Ortega Desio, 20- Rodrigo Bruni, 21- Felipe Ezcurra, 22- Domingo Miotti y 23- Matías Orlando. Head Coach: Gonzalo Quesada.

Lions: Tiaan Swanepoel; Tyrone Green, Duncan Matthews, Dan Kriel y Courtnall Skosan; Elton Jantjies y Andre Warner; Vincente Tshituka, Len Massyn y Marnus Schoeman; Marvin Orie y Ruben Schoeman; Jannie du Plessis, Pieter Jansen y Dylon Smith. Entrenador: Ivan van Rooney.