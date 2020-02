El escenario mayor: ese altar Información General 01 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...



Una de las intérpretes que tiene al Festival Nacional de Folklore como referente de los lugares más importantes para la trayectoria del músico es Miriam Asuad. Nacida en Mercedes, Corrientes, recorre los escenarios del país con su canto, su guitarra y su armónica, lo que la hace particularmente original en su entrega profesional. Con varias producciones discográficas en su haber y presentaciones destacadas en televisión, integró embajadas y compartió grabaciones con figuras emblemáticas del género. Recuerda así su paso por el Valle de Punilla hace algún tiempo: “Estuvimos con una embajada de Corrientes, fuimos a una peña que era exclusiva de la provincia como hacía años no había. De eso pasaron doce años al menos. Fue muy lindo pero no llegamos al escenario mayor. A algunos nos convocaron -entre ellos músicos del grupo Yamandú y el entonces amado y querido que estaba entre nosotros Salvador Miqueri. Fue una experiencia muy linda porque don Salvador nunca había estado en Cosquín. Después tuve la gran suerte y la alegría inmensa, la satisfacción y la emoción de que Teresa Parodi me invitase para participar junto a ella y su grupo cuando le hacían homenaje por los veinte años de su consagración y eso fue en dos mil cuatro. Estuve con todos su grupo en el escenario mayor y fue realmente fantástico. Después intenté como solista estar, salvo este año que llegué tarde y el año dos mil quince que anduve por ahí, hice una propuesta y no tuvo una respuesta favorable. Siempre tengo la esperanza de poder estar alguna vez de nuevo siempre con mi nombre propio. La fiesta de Cosquín es maravillosa porque lleva todos los géneros del folklore, allí podemos ir a disfrutar de todo lo que hay y que tiene que ver con nuestro folklore argentino que es lo que difundo también en mi programa desde octubre de mil novecientos noventa y dos. Bueno, veintisiete años tiene mi programa. Gracias por todo. Cosquín es maravilloso pero al artista le cuesta llegar al escenario mayor. Al público le encanta estar porque ve los mejores grupos y yo soy también público, también un poco difusora, y soy artista que sueña con llegar a espacios como el de Cosquín y al de Federal en Entre Ríos, que todavía no pude llegar. Aunque a Cosquín pude llegar de alguna manera. Gracias. Hasta siempre hermanos”.