“El equipo progresó, está muy bien” Deportes 01 de febrero de 2020 Por Martin Ferrero Junior Mendieta está conforme con lo realizado por el grupo en la pretemporada y ve una mejora en el rendimiento. En lo referido al debut, próximo viernes 21 hs., ante Brown, señaló: “Vamos a buscar empezar con el pie derecho y seguir haciéndonos fuertes de local”.

FOTO J. BARRERA JUNIOR MENDIETA. / "Encontramos muchos goles en los partidos que pudimos hacer".

Atlético de Rafaela se prepara para enfrentar la segunda parte de la Primera Nacional, que se reanudará la semana próxima. La pretemporada llega su fin, este sábado con el último entrenamiento y desde el lunes la cabeza se enfocará pura y exclusivamente en Brown de Adrogué: el primer rival en el reinicio del torneo. Partido que fue programado para el viernes 7 de febrero a las 21:00hs en el Monumental de Alberdi.



Si bien el entrenador Walter Nicolás Otta no confirmó el equipo titular que dispondrá para afrontar dicho compromiso, las dudas pasan por saber el sistema que utilizará y un par de nombres.



En el verano, una fija en el medio campo fue Junior Mendieta. El delantero devenido en mediocampista ofensivo es uno de los jugadores que la ‘Crema’ necesita a la hora de generar juego, asociaciones, cosas diferentes. Con el dialogamos.



-¿Cómo te sentiste a lo largo de la pretemporada?



-La verdad que se me pasó rápido la pretemporada, estoy bien, contento que ya llega otra vez el campeonato, el equipo progresó mucho, encontramos muchos goles en los partidos que pudimos hacer, los delanteros están bien y estoy muy conforme con el rendimiento del equipo.



-Es importante que aparezcan los goles del nueve. Los otros siguen acompañando.



-Sin dudas, Denis (Stracqualursi) es un jugador muy importante, es una pieza clave en el equipo, nos pone muy contentos a todos, no le vino tocando jugar a Alan (Bonansea) pero también deja todo en cada entrenamiento para ganarse su lugar, lo mismo Ijiel (Protti) y Leo (Acosta) que están en un buen momento.



-¿Cómo te sentís en la posición en la cual te está utilizando Otta?



-Me siento muy bien, me adapté a la posición, más allá que soy delantero y a todos nos gusta hacer los goles encontré un lugar dentro del equipo en otra posición y me gusta. Walter confía mucho en mí, sabe que soy una persona de mucho sacrificio. Creo que venimos haciendo un buen papel junto a Alderete y Renso (Pérez), uno trata de sumar cuando me toca atacar y ser un delantero más, sabe que lo puedo hacer perfectamente, y seguir trabajando en el retroceso y colaborar con la marca. Es difícil ir y volver, pero lo puedo hacer, me tengo toda la fe.



-Ya tienen el partido con Brown de Adrogué a la vuelta de la esquina…



-Si, por suerte ya empieza el torneo. Vamos a buscar empezar con el pie derecho, seguir haciéndonos fuertes de local como lo vinimos haciendo en la primera rueda, las primeras fechas van a ser claves, se encuentran muchos equipos que están peleando arriba, tenemos que hacernos fuertes en casa para sacar la mayor cantidad de puntos y seguir sumando.