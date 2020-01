Duras críticas por la inseguridad Locales 31 de enero de 2020 Redacción Por "Es hora de gobernar Rafaela sin condicionamientos", reclamó el espacio político que tiene como principal referente a Fernando Muriel.

El partido vecinalista "Rafaela Puede Más" renovó ayer sus críticas hacia la gestión municipal de Luis Castellano por la falta de seguridad a la vez que consideró que, después de la muerte de dos jóvenes en hechos de inseguridad, el "intendente permanece oculto".

"El flagelo de la inseguridad, sin duda alguna es lo que más preocupa a todos los rafaelinos, cuya añoranza de aquella ciudad segura de los 80, aún se rememora en cada reunión familiar o de amigos. ¿Cómo llegamos a esta situación tan descontrolada de inseguridad? ¿En qué momento nos acostumbramos a que es natural vivir con miedo al robo? ¿Qué ciudad le proponemos a nuestros hijos?", planteó el espacio que tiene como referente principal a Fernando Muriel.

Después, apuntó sus dardos contra el peronismo rafaelino que gobierna la ciudad desde 1991. "En las últimas tres décadas, el justicialismo gobernó Rafaela. En la Provincia estuvo en gestión 18 años y 24 en la Nación. No obstante, siempre encuentra un chivo expiatorio para que los fracasos sean de otros y los éxitos, propios. En 30 años no lograron tener la visión para trabajar por la seguridad de los rafaelinos, sólo reclamos claramente políticos que buscaban dos cosas: la primera, quedar indemnes de su responsabilidad por la falta de gestión y la segunda, que su líder político llegara, por fin, a la Casa Gris", expresó el partido vecinal.

Asimismo, consideró que "no es extraño entonces que estos últimos años nuestro Intendente haya realizado airados reclamos al Gobernador anterior, pidiendo más policías, que cuando eran enviados nunca eran suficientes". "Tampoco sorprende -continúa el texto- que haya solicitado al Concejo Municipal la aprobación de la emergencia en seguridad para acortar tiempos administrativos, con resultados nulos, que transforman a esa declaración en simbólica, sin rendición de cuentas de las facultades otorgadas ni acciones concretas llevadas a cabo".

Más adelante subraya que "en su rol de candidato en la elección de 2019, pudimos ver a nuestro Intendente encabezar firmemente junto a sus funcionarios municipales, marchas reclamando seguridad, pero ese espíritu de liderazgo ciudadano, le duró poco" pues "tras los graves hechos acaecidos en el mes de diciembre, dónde dos jóvenes rafaelinos perdieron la vida en hechos de inseguridad, en las marchas realizadas, se pudo observar a un Intendente oculto, sin que él ni sus funcionarios acompañaran las demandas ciudadanas".

Por último, el documento cuestiona que "a pesar en la Provincia egresaron 480 nuevos efectivos policiales, nuestro Gobernador ha decidido no enviar ni un solo policía a Rafaela".

"Ante ello, esperamos que el intendente Castellano siga pidiendo los 150 policías que Rafaela necesita con el mismo énfasis político que lo hacía hace unos meses. Caso contrario, se transformará en un mero delegado municipal, que busca la protección de su mentor político por sobre los intereses de la comunidad que representa. Es la hora de gobernar Rafaela sin condicionamientos y pensando en todos", concluye.