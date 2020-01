Más de 2 mil personas marcharon por seguridad

Con motivo de la problemática de la creciente inseguridad que nos agobia a todos, ciudadanos autoconvocados con el aval del Centro Comercial e Industrial de Rafaela (CCIRR), invitaron a la comunidad rafaelina a sumarse a una nueva marcha pacífica en reclamo de mayor seguridad y justicia en las calles rafaelinas.

La marcha, que se realizó ayer jueves 30 de enero a las 20.00, tuvo como punto de partida el edificio Municipal, en Moreno 8, y de la misma participaron entre 2 mil y 3 mil personas, estimaban fuentes habituadas a este tipo de concentraciones masivas.

La iniciativa incluyó también una invitación de la comisión directiva de Paseo del Centro instando a los comerciantes a cerrar sus puertas, unos minutos antes de las 20.00 de ayer, “en señal de adhesión a los reclamos y para permitir que aquéllos colaboradores que deseen participar de la marcha puedan hacerlo”.

Por otra parte, desde la gremial empresaria se reiteró su amplio “apoyo a la demanda ciudadana de una Rafaela más justa, segura y equitativa”.



RECORRIDO Y

ACTO FINAL

Como decíamos unas 2 mil personas participaron de la convocatoria.

Como nota distintiva del acto, lo que más llamó la atención a propios y extraños, y a diferencia de otras marchas fue un gesto cargado de profundo significado simbólico: Gustavo Glaría –padre de Gonzalo y orador en el acto- llamó a la multitud a cantar el Himno nacional, de espaldas a la Municipalidad y mirando hacia la Catedral San Rafael, o sea mirando hacia el sur- diciendo que “como la Municipalidad nos da la espalda, también nosotros se la damos a ella”.

Cabe destacar que en el acto participaron la abuela y el padre de Gonzalo Glaría; Jorge, el papá del niño de 8 años asesinado en noviembre último Emanuel Luciano Gonzalez; y Ayelén, hermana de Emanuel "Villerito" Moralez, asesinado en la Nochebuena; entre otros.

La marcha se inició en la Plaza 25 de Mayo frente al edificio Municipal, tomó por Bv. Lehmann y Sarmiento hasta el edificio de Tribunales, luego por Alvear hasta Av. Santa Fe y luego doblando hacia el oeste arribar de nuevo a la Plaza, el punto de partida, más específicamente en el monumento a San Martín donde se realizó un emotivo acto.



PALABRAS DE

GUSTAVO GLARIA

Durante el acto hizo uso de la palabra Gustavo Glaría, padre de Gonzalo, fallecido en un resonante caso el 31 de diciembre pasado por ejercer legítima defensa de dos menores que habían sido robados en la vía pública momentos antes.

En la oportunidad Glaría sostuvo que, “[este es] el dolor de cada una de estas personas que tienen todavía sus temas sin definir, el dolor de una sociedad que reclama y no es escuchada, que somos ignorados por nuestros políticos. Mañana va a hacer un mes que Gonzalo no está, ya se hicieron tres marchas y todavía no tenemos ninguna respuesta. Pero como ciudadanos comprometidos con la Justicia seguimos acá reclamando en paz y tranquilidad”.

“Así que –continuó- simplemente sigamos saliendo a la calle, sigamos peleando, sigamos dándole lucha a los políticos que no hacen nada, que ocupan su banca y no trabajan; a los policías corruptos, a los jueces inoperantes, a cada uno de los representantes que viven de nuestros impuestos. No nos olvidemos que nosotros somos la masa laburadora de Rafaela, la masa que paga todos los impuestos, y la masa a la cual ellos menos importancia nos están dando, que nos están ignorando y que no tiene que ser así”, precisó.

“Espero que realmente llegue esta marcha, que llegue otra vez y que la pérdida de tiempo nuestra –siguió Gustavo Glaría- de no estar hoy con nuestras familias en casa sirva para algo, porque vamos a seguir luchando, tenemos un desafío por delante, y es cambiar nuestra Rafaela. Hoy lo hacemos desde nuestro corazón, de nuestra plaza perdida, ya que en esta plaza de Rafaela tampoco se puede caminar más tranquilo, y eso no lo podemos aceptar como rafaelinos”, finalizó el padre del joven fallecido.