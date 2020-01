Desde hoy reabre el Belgrano Sociales 31 de enero de 2020 Redacción Por A partir de hoy, viernes 31 de enero, el Cine Teatro Municipal abre sus puertas con una cartelera variada y para todos los gustos.

En su Espacio Autor propone la comedia francesa “Lo mejor está por venir” dirigida por Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière y con las actuaciones de Fabrice Luchini y Patrick Bruel.

Sinopsis: Después de un gran malentendido, dos amigos de la infancia, cada uno convencido de que el otro tiene solo unos pocos meses de vida, deciden hacer todo lo posible para recuperar el tiempo perdido.

Podrá verse subtitulada desde el viernes al martes a las 21:45. La entrada general tiene un valor de 160 pesos.

También llega a la pantalla más grande de la ciudad, “Frozen 2”, la secuela animada que indaga en el origen de los poderes de Elsa y se expande hacia otros escenarios más allá de Arendelle.

Sinopsis: En esta segunda entrega de la historia de Disney, Anna, Elsa, Kristoff, Olaf y Sven regresan en una nueva aventura otoñal. Elsa se siente atraída por una misteriosa voz que parece llamarla desde un lejano lugar. Junto a Anna, descubrirán un misterioso bosque del cual su padre les hablaba cuando eran pequeñas, donde una misteriosa niebla parece mantener ocultos grandes secretos.

Podrá verse en 3D y doblada, desde el viernes al martes a las 18:00. La entrada general tiene un valor de 160 pesos.

El Espacio INCAA propone para esta primera semana de estrenos dos películas argentinas.

En primer lugar, los días viernes y sábado, a las 20:00, se proyectará “4 metros”, comedia romántica dirigida por Federico Pallazzo y protagonizada por Maite Lanata, Paula Morales y Federico D'Alessandro.

Sinopsis: Relata la historia de un hombre entrando en la crisis de los 40. Joaquín tiene un zumbido en los oídos y poco sabe de sí mismo. Se ha dejado llevar sin intervenir demasiado en sus deseos. No escucha su voz interior. Su vida afectiva y laboral no tienen rumbo. El zumbido quizá sea la expresión, no asumida ni entendida todavía, de un ruido metafórico de la vida gritándole por dónde ir. Su novia tiene 20 años menos, aparece la presión social y familiar sobre la paternidad, sentirse útil, la vocación, el trabajo y cómo ser feliz. Hasta que otra mujer irrumpe y todo parece acomodarse. Pero siempre el orden debe ser interno. Así, como si el destino tomara la palabra, su vida cambiará 4 metros abajo del agua, donde aparece un sendero para encontrar la identidad.

Desde el domingo al martes, también en el horario de las 20:00, se podrá ver “La muerte no existe y el amor tampoco”, drama dirigido por Fernando Salem y protagonizado por Antonella Saldicco, Agustín Sullivan, Justina Bustos.

Sinopsis: El film sigue a Emilia, una joven que viaja a su pueblo natal para arrojar las cenizas de su mejor amiga fallecida 5 años atrás. Una vez allí se reencontrará con las historias de su adolescencia, incluyendo a su gran amor Juan quién acaba de ser padre hace poco.

La entrada general para ambas películas tiene un valor de 60 pesos y descuento a jubilados y estudiantes: 30 pesos.