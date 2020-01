Eruptiva: se aguarda la reunión con Jorge Frana Locales 31 de enero de 2020 Redacción Por Sin precisiones sobre qué ocasiona esta erupción que afecta a muchos rafaelinos y vecinos de la región, el próximo martes a las 20 será el encuentro con el ingeniero agrónomo y entomólogo de INTA Rafaela.

FOTO ARCHIVO JORGE FRANA

Tal como se informó en la edición de ayer del Diario LA OPINION, la aparición de una erupción en la piel que no se emparenta con las enfermedades eruptivas conocidas, encendió una luz de alarma respecto a qué factor la ocasiona.

Cada día aumentan las consultas tanto en el sector público como en el privado y si bien esta erupción no es infecciosa, si es molesta y es necesario determinar qué la produce.

Por ahora y de acuerdo a algunos estudios realizados se cree que la estaría ocasionando o un vector o un ácaro. Aún no se ha podido dilucidar esto y se sigue analizando cada caso. Otra de las hipótesis que barajan los profesionales es que podría se producida por algo ambiental que no se ha establecido aún qué es.

El subsecretario de salud local, Dr. Guillermo Weiner confirmó que el próximo martes a las 20 se realizará una reunión en el municipio, con médicos que integran la Asociación Médica del Departamento Castellano, la infectóloga Dra. Sandra Capello y el ingeniero agrónomo y entomólogo de INTA Rafaela, Jorge Frana.

Desde la cartera de salud de la ciudad se informó en virtud de aclarar las informaciones que surgen y se tergiversan en las redes sociales y grupos de WhatsApp, que “la hipótesis de las fumigaciones y una reacción a ella está prácticamente desestimada. Por parte del municipio no se llevó a cabo ninguna medida distinta a la que viene llevando a cabo desde hace varios años, es decir no se utilizó ningún producto para las pulverizaciones diferente”.

Lo concreto es que siguen apareciendo nuevas consultas por la aparición de esta erupción y por ahora y de acuerdo a las imágenes de salpullidos que están siendo analizadas por especialistas se desestimaría que los plaguicidas tengan algo que ver en esta eruptiva.

Recordamos que los profesionales de la salud consultados explicaron que ante la aparición de ronchas o granitos que ocasionan un intenso picazón deben bañarse con agua tibia y no caliente, utilizando jabón neutro, talco mentolado y concurrir a su médico de cabecera para que de ser necesario recete un antihistamínico .

Por otra parte las farmacias también indicaron que durante las últimas semanas han concurrido muchos pacientes a comprar medicamentos para la alergia ya que en un primer momento se pensó que podía tener que ver con este factor.

Habrá que aguardar hasta la reunión del próximo martes para poder empezar a dar una respuesta concreta.