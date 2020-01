ATE espera la convocatoria a paritaria para febrero Locales 31 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Desde la delegación local de la Asociación de Trabajadores del Estado, se manifestaron en alerta ante las posibles medidas que tomaría la administración de Omar Perotti pero son prudentes ya que por el momento hay pocas certezas.

Silvia De Longhi, secretaria general de ATE Rafaela manifestó que “hasta que a nosotros no nos llamen a paritaria no podemos anticipar nada pero lo que si decimos es que la cláusula gatillo fue muy importante, pero debemos esperar que oferta hace el gobierno si es que piensa quitarla. Nosotros vamos a luchar porque no queremos perder nuestros derechos laborales y perder contra la inflación”.

“Ante cualquier oferta que no nos satisfaga seguiremos dándole lucha como hicimos hasta ahora más allá de que seamos de la misma bandera política. Vamos a esperar a febrero cuando se reúna la paritaria, se haga el ofrecimiento y se vea si se quita la cláusula gatillo”, agregó De Longhi.

En relación a la caja de jubilaciones la secretaria general dijo que “espera que nunca se vaya a la nación porque ahí no vamos a dejar de protestar. Todos los derechos de los trabajadores los vamos a defender siempre”.

Cabe señalar que el lunes 21 el ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Rubén Michlig, declaró ante los medios el fin de la cláusula gatillo para docentes y estatales provinciales (activos y pasivos) y un aumento del 4,1% por decreto a cuenta de la próxima paritaria que tendrían lugar a mediados de febrero, lo que generó malestar entre los representantes de los gremios estatales.