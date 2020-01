La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia está trabajando con todas las instituciones

La decisión política del gobierno provincial, de cambiarle el rango de Subsecretaría a Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a un organismo tantas veces cuestionado por la falta de respuestas y su evidente inoperancia, es un símbolo de la necesidad de conocer la realidad de cada localidad, optimizar los recursos tanto económicos como humanos, con el objetivo de prevenir la vulneración de derechos y restituir y reparar aquellos derechos que han sido vulnerados.

Pero con la sola decisión no alcanza y se requieren de manera urgente, acciones a corto, mediano y largo plazo y de una planificación estratégica, intersectorial, ya que hoy las situaciones violentas en las que se ven involucrados adolescentes y jóvenes, son consecuencia de vulneraciones de derechos anteriores que no han sido abordadas. Hay que tener en claro que hay innumerables alertas previas que no han sido tomadas en cuenta y detonan después en hechos lamentables, en donde por ejemplo nadie desde los diferentes niveles del Estado se hace responsable.

Desde el municipio rafaelino se reclamó en muchas ocasiones la ausencia sistemática de la anterior Subsecretaría de Niñez y a partir del 1° Encuentro de Infancias, Adolescencias y Territorio, bajo el lema “Por el derecho de los niños a ser niños”, realizado el último 13 de enero, de algún modo se mostró la determinación de iniciar una nueva etapa, en un contexto complejo y de reclamos permanentes por parte de los ciudadanos.

“Después de ese encuentro que se hizo, lo que el municipio está haciendo es sistematizando esa información de las instituciones que participaron de la jornada y dejaron sus datos para poder formar parte del Sistema de Protección local de Niños, Niñas y Adolescentes y preparando las mesas de trabajo a las que van a ser convocados en breve. Además estamos convocando a otras instituciones y organismos vinculados a la temática que no pudieron acudir ese día”, señaló Jorgelina Donati.

De las personas que formaron parte de la convocatoria se registraron alrededor de 180 representando a distintas organizaciones de la sociedad civil y también algunos vecinos interesados en el tema. Este trabajo lo está coordinando la Secretaría de Desarrollo Humano en coordinación con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Las temáticas tienen que ver con las que se plantearon en ese primer encuentro, que son el abordaje de las situaciones más complejas, primera infancia, vulneración de derechos y sobre todo la problemática de adolescentes y jóvenes atravesados por el consumo problemático y en situación de conflicto con la ley penal. ”El objetivo de estas mesas de trabajo es poder conformar el Sistema de Protección local que es lo que establece la ley en el primer nivel de intervención de todas las situaciones de vulneraciones de derechos. La Secretaría supervisa y acompaña estas estrategias pero fundamentalmente interviene cuando están agotadas estas instancias y ya se requiere otro tipo de intervención como lo establece la ley de niñez, que corresponde al segundo nivel”, manifestó Donati.



UN TERRITORIO

MUY EXTENSO



La Delegada, explicó que la zona geográfica es muy amplia ya que la cobertura de la Delegación Oeste abarca los Departamentos 9 de Julio, San Cristóbal, Castellano y parte del San Martín, con lo cual la cantidad de localidades y municipios son muchísimos. “Lo que ahora estamos haciendo es iniciar un recorrido, sobre todo en aquellas localidades donde hay convenios con la Secretaría y también donde funcionan hogares o Centros de Día que dependen del Ministerio de Desarrollo Social para conocer los equipos locales y las políticas que se fueron implementaron y la secretaria está evaluando una redistribución geográfica de todas las zonas en este período de tiempo. La prioridad nuestra en primer lugar es el acercamiento, diagnóstico de situación de cada localidad y replicar lo que se hizo en Rafaela con la convocatoria a todas las organizaciones de la sociedad civil y a todos los efectores público por donde transitan nuestros niños para la conformación del Sistema de Protección Local en cada una de las localidades de la provincia”, expuso Donati.



SEGUNDO ENCUENTRO

Desde el municipio se está diagramando el 2° Encuentro de Infancias, Adolescencias y Territorio sin fecha confirmada, donde se expondrá el plan de acción municipal para que después se sumen todas las organizaciones. La Secretaria de Desarrollo Humano, Miriam Villafañe, dijo que están en pleno momento de trabajo interno con todas las áreas, para concretar esta segunda convocatoria y aguardando que se reincorpore luego de sus vacaciones el intendente Luis Castellano para poder contárselo y que el mandatario dé el visto bueno.