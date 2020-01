Se trabaja para potenciar el trabajo de los CAPS Locales 31 de enero de 2020 Redacción Por El flamante Coordinador del primer nivel de atención de salud, Subregión Rafaela, Martín Racca, así lo señaló. El objetivo será que más Centros de Atención Primaria atiendan por la tarde para que los vecinos puedan acudir a ellos.

Actualmente la ciudad cuenta con 11 Centros de Atención Primaria de la Salud, además de la Posta Sanitaria que funciona en el barrio Villa del Parque y el Ómnibus Sanitario que recorre los diferentes sectores con el programa Rafaela en Acción. Sin embargo la guardia del Hospital Jaime Ferré está colapsada y en muchas ocasiones los pacientes se quejan por demoras y se generan situaciones violentas.

En su primera visita a la ciudad, el ministro de Salud, Dr. Carlos Parola había manifestado entre las prioridades de su cartera, potenciar la tarea que desarrollan los CAPS para lograr que cumplan los objetivos por los cuales fueron creados, que son acercar la prevención y atención primaria a los vecinos sin que deban trasladarse de sus barrios y por otro lado descentralizar la atención del Hospital.

Martín Racca, coordinador del primer nivel de atención de salud Subregión Rafaela, explicó que esta nueva gestión está recorriendo los Centros que funcionan en la ciudad y que en cuanto a infraestructura los han encontrado con algunos daños estructurales menores y que están trabajando para mejorar el mantenimiento.

En cuanto al recurso humano, el funcionario dijo que es bastante limitado, aunque existen diferentes realidades en los distintos Centros ya que en algunos hay equipos multidisciplinarios de profesionales trabajando con equipos ya conformados y en otros esto no sucede.

Racca al ser consultado por las gestiones que se llevan a cabo ante el gobierno provincial por este tema, indicó que “la provincia dijo que con las arcas en las condiciones en que se encontraron, será difícil generar nuevos recursos humanos y la idea en todo caso, es optimizar el trabajo haciéndolo de manera eficaz”.



AMPLIAR LA ATENCION

POR LA TARDE

En la actualidad sólo tres CAPS atienden en doble turno: el N°1 del barrio Monseñor Zazpe, el N° 2 de Barranquitas y el N° 4° en Fátima, además de la Posta Sanitaria en Villa del Parque; el resto sólo tiene atención por la mañana.

“El Centro de salud debe resolver el 80% de las consultas, hoy tenemos los CAPS que se utilizan poco y un sistema central que desborda. La guardia del hospital debe ser utilizada para urgencias y hoy vemos que la gente por razones multifactoriales elige atenderse en la guardia y no en los centros de salud. Nosotros apuntamos a mejorar eso para que de esa manera también se haga una mejor utilización de los recursos que hoy son escasos”, explicó Racca.

El Coordinador del primer nivel de atención de salud dijo también que “la mayoría de los Centros atienden por la mañana y eso hay que cambiarlo porque la gente que trabaja prefiere ir a la tarde y se encuentra con que están cerrados. Además hay diferentes barreras en la atención y como en la guardia te dicen que esperan menos, van a las 22 a atenderse allí en lo que es una consulta y no una emergencia”.

Racca indicó que se está pensando en potenciar la atención primaria en el oeste de la ciudad.