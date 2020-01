Más seguridad en la 34 Región 31 de enero de 2020 Redacción Por Desde el Municipio local se destacó que el Gobierno local ha dado un gran paso para aportar seguridad en la traza urbana de la 34.

FOTO COMUNICACION// DIVERSAS FUERZAS// En la imagen aportada se resalta la actividad que será ejecutada diariamente.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Con la difusión de un comunicado informativo, desde el Municipio local se señaló que a través de la Agencia Municipal de Seguridad Ciudadana y Vial, hará tareas de control vehicular sobre la banquina de la ruta nacional Nº 34 "Martín Miguel de Güemes". Con el uso de efectivos de la Guardia Urbana de Sunchales (GUS) habrá personal local con facultades para detectar e informar infracciones a la Ley Nacional de Tránsito (N° 24.449).

En los operativos, que comenzarán esta semana, la misma ley requiere también la coordinación con la Policía provincial.

Santa Fe está habilitada, desde su adhesión por ley Nº 13.133 al régimen nacional de tránsito, a utilizar su poder de policía en la Ruta Nacional 34. La traza urbana de la ruta era una jurisdicción que originalmente, solo tenía a Gendarmería Nacional con facultades de control (decreto nacional 516/07). Ahora, a través de convenios entre los niveles del Estado y la eventual coordinación posterior de sus agentes, se posibilita el servicio diario de un móvil de GUS (con chalecos) y un móvil policial.

Sus tareas comienzan desde las 21:00 hasta las 05:00 todos los días.

Este trabajo de prevención será complementado en el futuro por dos cinemómetros fijos (radares) operando en las horas diurnas, que por iniciativa del Intendente Gonzalo Toselli se iniciaron los trámites para su colocación y homologación. Tales gestiones depende de los tiempos administrativos de otras entidades aunque hay optimismo en lograr el aval antes de la mitad del corriente año.



BANQUINAS LIBRES Y MAS SEGURAS

Hasta el día 3 de febrero de 2020 solo se le notificará a los infractores, en lo general camiones, que estacionan prolongadamente en un lugar que no está permitido e incrementa el riesgo de siniestros viales.

El fundamento a penalizar está en la ley provincial 13.169, su

artículo 99 multa la “detención irregular sobre la calzada, el estacionamiento sobre la banquina y la detención en ella sin ocurrir emergencias”. A la vez, no se permite “estorbar u obstaculizar de cualquier forma la calzada o la banquina y hacer construcciones, instalarse o realizar ventas de productos en zona alguna del camino”.



RECOMENDACIONES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD

Se recuerda que la velocidad máxima para circular es de 60 km/h. Para incrementar la seguridad del tramo de la ruta señalado, se aconseja no girar a la izquierda y utilizar, preferiblemente, el acceso por la rotonda principal para ingresar a Sunchales.