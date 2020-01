Dicen que el futuro de los automóviles eléctricos está ligado a su restauración Automotores 31 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Por Jason Torchinsky (*). - Recientemente vi un artículo que documenta cómo Tesloop, un servicio de transporte de automóviles del sur de California que solo opera Teslas, tiene algunos de los Teslas de mayor kilometraje del mundo, y muchos tienen más de 300.000 millas en el reloj.

Sin embargo, la parte importante aquí es que, en lo que respecta al mantenimiento, a los autos les va fantástico, mucho mejor que un automóvil de combustión con un kilometraje similar. Mecánicamente, cualquier automóvil eléctrico, no solo Teslas, debería ser igualmente longevo. Es precisamente por eso que para que los fabricantes de automóviles eléctricos prosperen, necesitan hacer lo que hicieron los comunistas. Específicamente, los comunistas checos.

Aún más específicamente, necesitan ver cómo Tatra, un fabricante checo de camiones (hoy) y autos de lujo para grandes nombres del partido comunista (en el pasado), trató con sus autos que habían estado en servicio durante mucho tiempo: los llevaron de regreso a la fábrica y los reconstruyeron.



REPUESTOS SIMPLES

Y ROBUSTOS

Aquí está el quid: las transmisiones de los automóviles eléctricos son increíblemente simples y robustas, especialmente en comparación con la transmisión de un automóvil de combustión similar.

Un motor eléctrico es prácticamente un solo eje giratorio dentro de algunos campos electromagnéticos; un motor de combustión interna es una sinfonía fascinante y tremendamente compleja de piezas de empuje y válvulas y pistones y cigüeñales y solenoides y todo tipo de otras cosas maravillosas que tienen que seguir moviéndose y trabajando exactamente de la manera correcta. Por tanto, hay muchas más posibilidades de que algo pueda salir mal.

Esto significa que, para la transmisión básica de un eléctrico, las cosas deberían durar muchísimo más. Con características como el frenado regenerativo, incluso los consumibles como las pastillas de freno también deberían durar más. En cuanto a la transmisión, el único factor limitante real es la batería, que se degrada con el tiempo, pero incluso eso no es tan dramático como antes se temía.

Esta es una buena noticia para los compradores de automóviles, que deberían tener automóviles operables por más tiempo, pero plantea un problema complicado para los fabricantes de automóviles, que desean vender sus automóviles con la mayor frecuencia posible. Nadie quiere tener automóviles que estén diseñados deliberadamente para fallar después de cierto tiempo (quiero decir, estoy seguro de que a algunos fabricantes de automóviles no les importaría eso, pero no es una forma buena o moral de hacer negocios), entonces, ¿cuál es la alternativa?



LA SOLUCION: DE

VUELTA A FABRICA

La alternativa es hacer lo que Tatra solía hacer: dar a los clientes la opción de pagar para enviar su automóvil de regreso a la fábrica para una renovación y actualización integral.

Habría una demanda de esto porque, a diferencia de la transmisión de un eléctrico, el resto de un eléctrico no es más duradero que cualquier otro automóvil de combustión. Los materiales y mecanismos interiores aún están sujetos al mismo desgaste asociado con el uso a largo plazo. Los cuerpos todavía se rayan, el plástico se vuelve quebradizo, la pintura se desvanece y la tecnología en un automóvil que alguna vez parecía vanguardista eventualmente se volverá desactualizado.

Y, por supuesto, las baterías pierden capacidad con el tiempo.

Incluso si los huesos y los músculos de un automóvil son sólidos, en algún momento el automóvil se sentirá cansado y los propietarios anhelarán algo nuevo. Normalmente, esto daría como resultado que el auto viejo se vendiera o se desechara, y se comprara un auto completamente nuevo.

Pero, ¿qué pasaría si, al igual que la nomenclatura repleta de caviar del antiguo Bloque del Este, un propietario pudiera llevar su automóvil a la fábrica, donde obtendrá una batería nueva, paneles de carrocería actualizados para reflejar el estilo más reciente o un lavado de imagen basado en la elección del propietario, nuevos asientos, alfombras y otros materiales interiores, pintura nueva y productos electrónicos y software completamente nuevos?

Cualquier otro problema se abordaría en este momento, pero en su mayor parte, los componentes de la transmisión, la suspensión y el bastidor seguirían siendo los mismos.

El costo no sería barato, pero sería significativamente menor que el costo de un automóvil completamente nuevo, y habría mucho menos desperdicio e impacto ambiental, especialmente porque la propia fábrica podría tener sistemas reales para reutilizar o reciclar las piezas del auto.

Claro, los fabricantes de automóviles no venderían tantos automóviles, pero tendrían fuentes de ingresos completamente nuevas, con un conjunto de clientes encerrados que no se lanzarán a otra marca porque ya han invertido en la plataforma fundamental del automóvil.

Quizás durante las reparaciones, los propietarios podrían optar por cambios más dramáticos en el cuerpo, como cambiar un sedán a algo más pequeño o agregar techos solares. Los fabricantes de automóviles ya están desarrollando más y más diseños de plataformas modulares, lo que significa que podrían estar disponibles más opciones para la misma plataforma básica.

El mayor inconveniente que puedo ver aquí es para los coleccionistas de automóviles, ya que realmente no habrá modelos más antiguos en este modelo (aunque siempre podrías optar por no actualizar tu automóvil) y el mercado de automóviles usados ​​se vería privado de este conjunto de automóviles también.

Y, por supuesto, habría límites; en algún momento, toda una plataforma ya no será viable, por lo que habrá un final en el camino. Pero, antes de que eso suceda, un automóvil podría terminar con una vida útil mucho más larga que la de los automóviles de hoy, posiblemente décadas más.

Sin embargo, y más allá de eso, vale mucho la pena considerarlo: es más ecológico, tiene sentido económico para los propietarios y mantiene un flujo de ingresos viable para las empresas, incluso cuando sus autos duran más. Quiero decir, si fue lo suficientemente bueno para Tatra, ¿quiénes somos nosotros para discutirlo? (* Periodista especializado de Gizmodo.com)