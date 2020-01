Aníbal Fernández, interventor de YCRT Nacionales 31 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El dirigente peronista Aníbal Fernández se sumó ayer al Gobierno del presidente Alberto Fernández como interventor de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio. A través del Decreto 119/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el abogado y contador que supo desempeñar varios cargos tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo volverá a la función pública después de poco más de cuatro años de su renuncia como jefe de Gabinete cuando terminó la gestión de Cristina Kirchner.

En las elecciones de 2015 había sido candidato a gobernador bonaerense, pero la derrota frente a María Eugenia Vidal le valió caer en el ostracismo: en 2019 se había postulado para ser concejal de Pinamar, pero su lista perdió en las internas del Frente de Todos.

A comienzos de año, mientras veraneaba en el partido de la Costa Atlántica, el ex intendente de Quilmes, que se define en Twitter como "incondicional de Alberto y Cristina (Kirchner)", había manifestado su apoyo al jefe de Estado: "Si en algún momento el Presidente me necesita, me buscará y estaré".

Fernández aseguró que "si tiene mala imagen, es por defender" a su gobierno. "No me como esa gilada de que yo tengo mala imagen. Si tengo mala imagen es por defender a mi gobierno. A mí nadie me puede decir corrupto porque el gobierno anterior me hubiese metido preso", sostuvo Aníbal Fernández.

En tanto, referentes de la oposición tildaron de "lamentable" la designación de Aníbal Fernández al frente de YCRT, y consideraron que es como poner "al zorro en el gallinero".