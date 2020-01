Primera reunión por la paritaria nacional docente Nacionales 31 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El Gobierno mantuvo ayer con los gremios docentes el primer encuentro por la paritaria nacional, el cual fue considerado como "muy positivo" dado que acordaron conformar comisiones para continuar con el diálogo y avanzar en un "gran acuerdo educativo".

"Empezamos a transitar el inicio del ciclo lectivo", afirmó el ministro de Educación, Nicolás Trotta, en conferencia de prensa y remarcó que el Gobierno "se comprometió a comenzar un camino que permita cumplir con las leyes".

Las declaraciones fueron expresadas tras la reunión en la que los sindicatos del sector y las autoridades del Ministerio llevaron a cabo en el marco del regreso de la paritaria nacional.

En ese sentido, el titular de la cartera educativa subrayó que su gestión tiene "el desafío de empezar a construir un gran acuerdo educativo" y, para ello, acordaron con los gremios la conformación de diez comisiones.

"Donde había conflicto y no había escucha, nosotros establecimos un camino de consensos", resaltó Trotta, quien evaluó: "Tenemos que tratar de recuperar el poder adquisitivo, y el modo de hacerlo es trabajando en los ingresos y en la inflación".

Por su parte, el secretario adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), Roberto Baradel, aseguró: "La paritaria no es solamente salario. Se plantearon un montón de temas transversales como infraestructura o la erradicación de la violencia".

En diálogo con El Destape Radio, consideró que "el Estado vuelve a tener como prioridad la educación pública".

"Si hay un Gobierno que escucha, reconoce y da respuestas, las clases empezarán con normalidad el 2 de marzo", enfatizó.

Al referirse a un posible aumento a través de sumas fijas, puntualizó: "Los ministros de Trabajo y Educación nos aclararon que no habrá imposiciones salariales". "Esto va a ser una negociación. Esperamos que la restauración del 6% del PBI a inversión educativa sea más rápido de lo que dice el ministro Trotta", analizó.

De la reunión de este jueves participaron Trotta, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; y los secretarios generales Sonia Alesso, de CTERA; Sergio Romero de UDA; Fabián Felman, de CEA; Jorge Kalinger, de SADOP y Sara García de AMET, entre otros dirigentes.