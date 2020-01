Acusan al macrismo por operaciones contra Yañez Nacionales 31 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El presidente Alberto Fernández denunció ayer la existencia de cuentas "falsas" en nombre de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la red social Twitter, y advirtió que son "parte de las operaciones que el macrismo desarrolla en las redes" sociales.

"Esta y otras cuentas en la que aparece Fabiola son falsas", publicó Fernández en su cuenta personal de Twitter, acompañando la publicación con una captura de pantalla en la que se puede ver un tuit de la cuenta que el Presidente denunció como aprócrifa.

De esta manera, Fernández aclaró que el usuario de Twitter @FabiolaYaez16 no pertenece a la primera dama, ya que "Fabiola no tiene cuentas de Twitter".

Horas después de que el mandatario la denunciara en las redes, la cuenta fue suspendida por "no cumplir con las reglas" de Twitter.

"Todo es parte de las operaciones que el macrismo sigue desarrollando en las redes. Han mentido y siguen haciéndolo.

Mienten y lastiman. Es lo que saben hacer. Solo sépanlo", apuntó el jefe de Estado.

Fernández se expresó así luego de arribar a Roma para iniciar su gira por Europa, acompañado por la primera dama.

Días atrás, Yáñez denunció la existencia de "cuentas falsas" a su nombre en las redes sociales y aseguró: "Obviamente, es para perjudicarme".

"Me enteré cuando llegué (del viaje a Israel) sobre las cuentas falsas. Han escrito poniendo palabras en mi boca, y han hablado por mí. Me hizo sentir muy mal porque no le había prestado la atención necesaria", aseguró la primera dama.

En ese marco, precisó: "Dan unas respuestas de una forma. Yo no soy una persona combativa, detesto todo tipo de violencia, jamás contestaría en esos términos. Creo que el respeto es lo más importante".

"Trato de creer que son como dicen todos, trolls del macrismo, porque no puedo hacerme a la idea de que sean personas reales que sean capaces de expresar tanto odio, resentimiento y violencia", agregó.