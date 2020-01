Copa Argentina: La “Crema” irá ante Talleres de Córdoba Deportes 31 de enero de 2020 Redacción Por Se sorteó el cuadro de 32avos de final y el elenco albiceleste se enfrentará, aún con fecha y sede a definir, ante la T. “Para nosotros es todo motivación”, señaló el DT celeste, Walter Otta. Unión de Sunchales se podría enfrentar con Racing Club.

FOTO WEB MOMENTO DE SORTEO. / Se realizó ayer en el predio de AFA. La ‘Crema’ se medirá ante Talleres de Córdoba.

En la tarde de ayer se realizó el sorteo de la Copa Argentina 2020 en el estadio de futsal del predio Julio Humberto Grondona de AFA, en Ezeiza.



Atlético de Rafaela debutará ante Talleres de Córdoba, aún sin fecha ni sede confirmada. El ganador de esta llave irá con el vencedor de Vélez y Camioneros.



En relación al rival que deberá enfrentar la ‘Crema’, su entrenador, Walter Nicolás Otta, le comentó a este medio: “Siempre es bueno jugar con equipos de primera división, sobre todo con un equipo como Talleres que viene haciendo un trabajo muy bueno desde hace tanto tiempo”, y agregó: “Para nosotros es todo motivación, afrontaremos ese partido, cuando llegue, de la mejor manera y trataremos de avanzar”.



De estos 32avos de final participarán los 24 equipos de la Superliga, los mejores 14 ubicados de la Primera Nacional, los 6 primeros de la B Metropolitana (en la rueda pasada), 4 de la Primera C, 3 de la Primera D y 13 del Torneo Federal, de los que restan definir siete cupos. Uno de esos esos lugares es el que pelea Unión de Sunchales vs Sportivo Belgrano. Jugaron la ida en San Francisco y la ganó el elenco cordobés 1-0. El próximo miércoles 5 de febrero a las 20hs jugarán la revancha en la Avenida. El ganador irá ante Racing Club de Avellaneda.



El campeón defensor es River, ganador de las últimas tres (de cuatro) ediciones. El “Millo” jugará ante Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos (Federal A); mientras que Boca lo hará ante Claypole (Primera D). Si ambos avanzan podrían cruzarse en octavos de final.



El cuadro de partidos quedó de la siguiente manera:



1) Newell's - Sportivo Peñarol/Sportivo Desamparados

2) Banfield - Güemes Santiago

3) Boca Juniors - Claypole

4) Independiente - Villa Mitre Bahía Blanca

5) Rosario Central - Boca Unidos/ San Martín Formosa

6) Lanús - Real Pilar

7) Gimnasia LP - Sportivo Barracas

8) Vélez - Camioneros

9) Arsenal - Huracán Las Heras

10) Argentinos Juniors - Cañuelas

11) Huracán - Las Parejas/Estudiantes SL

12) Racing Club - Unión Sunchales/Sportivo Belgrano

13) San Lorenzo - Liniers

14) River Plate - Pronunciamiento

15) Estudiantes LP - Laferrere

16) Temperley - Deportivo Riestra

17) Aldosivi - Talleres RE

18) Central Córdoba (Santiago) - San Telmo

19) Atlético Tucumán - Comunicaciones

20) Defensa y Justicia - Estudiantes BA

21) San Martín (Tucumán) - San Martín SJ

22) Atlanta - Villa San Carlos

23) Colón - Ferro La Pampa/Cipolletti

24) Estudiantes de Río Cuarto - Chaco For Ever/Sarmiento Resistencia

25) Talleres de Cba - Atlético de Rafaela

26) Unión - Dock Sud

27) Patronato - Instituto de Córdoba

28) Godoy Cruz - JJ de Urquiza

29) Tigre - Alvarado

30) Defensores de Belgrano - Almirante Brown

31) Platense - Deportivo Madryn

32) Sarmiento Junín - Douglas Haig/Defensores de Villa Ramallo