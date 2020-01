La OMS declaró la emergencia internacional por el coronavirus Internacionales 31 de enero de 2020 Redacción Por La epidemia ya causó 170 muertos en China y tiene casos confirmados en 18 países del mundo. El Director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, confirmó que no se han registrado muertes fuera del territorio chino.

BUENOS AIRES, 31 (NA).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró ayer la emergencia global ante la expansión del coronavirus de Wuhan, que ya causó al menos 170 muertes y afecta a más de ocho mil personas. El organismo había reunido a un Comité de Emergencia, compuesto por epidemiólogos y otros expertos, desde el comienzo de la tarde en la ciudad de Ginebra, en Suiza, para determinar si el virus que arrasa en China constituye o no una alerta internacional luego de que se registraran contagios en varios países.

"Hemos visto ya algunos casos fuera de China y habría más si el Gobierno no hubiera protegido a los ciudadanos", sostuvo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien aseguró que "se ha convertido en un brote sin precedentes".

Además, detalló que "hay 98 casos casos fuera de China en 18 países, 8 de ellos de transmisión local" y los países deben "actuar todos juntos ahora para limitar su difusión".

Por otro lado, señaló: "No hay razones para implementar medidas que interfieran con el comercio y transporte internacional".

"La razón principal de esta declaración no se debe a lo que sucede en China, sino a lo que sucede en otros países. Nuestra mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más débiles y que no estén preparados para enfrentarlo", dijo Tedros al encabezar la conferencia de prensa en Ginebra, Suiza, junto a integrantes del Comité de Emergencias de la organización. "En las últimas semanas, hemos sido testigos de la aparición de un patógeno previamente desconocido, que se ha convertido en un brote sin precedentes y que se ha encontrado con una respuesta sin precedentes", aseveró.

Tras la decisión, se intensificarán las medidas de prevención y coordinación de las autoridades sanitarias en todo el mundo.

Es la sexta vez que la OMS adopta esta medida: en 2009 fue por la gripe A en todo el mundo, en 2014 por la polio en Oriente y por el Ébola en África Occidental.

Además, en 2016 fue por el Zika en América y el año pasado por el Ébola en la República Democrática del Congo.

El número de fallecidos por el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan en China se elevó ya a 170 y hay preocupación por nuevos casos detectados en el resto del mundo.

Según el informe diario de la Comisión Nacional de Sanidad, el número de pacientes en estado grave se sitúa en 1.370, mientras que 124 personas superaron la enfermedad y fueron dadas de alta.

Se cree que un mercado de mariscos fue el centro del brote en la ciudad de Wuhan, que tiene 11 millones de habitantes y sirve como un importante centro de transporte.



EN ESTADOS UNIDOS

Las autoridades sanitarias estadounidenses confirmaron ayer el primer caso de contagio local de coronavirus y detallaron que se trata de un hombre que fue contagiado por su esposa quien había visitado recientemente la ciudad de Wuhan, epicentro del brote de esa enfermedad que provocó la muerte de 170 personas.

El director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, indicó que se trata de una persona que vivía con una mujer de Chicago que había viajado a la localidad china de Wuhan, epicentro del brote de esta enfermedad.

Según los funcionarios de salud, ya se registraron cinco casos en ese país, pero este sexto paciente es el primero de "persona a persona", y se trata de un hombre de unos 60 años, que, a pesar de padecer de algunas condiciones de salud previas, se encuentra en buenas condiciones y hospitalizado en un cuarto de aislamiento.

Su esposa no tenía síntomas de la enfermedad, pero comenzó a presentar señales de haber sido contagiada al llegar a Chicago, por lo que fue ingresada en un hospital local y aislada para evitar contagios, según consignó un despacho de la agencia Efe.

Además las autoridades sanitarias confirmaron que en el estado de Illinois hay 21 personas bajo vigilancia.

"Entendemos que esto puede ser preocupante, pero, según lo que sabemos ahora, nuestra evaluación sigue siendo que el riesgo inmediato para el público estadounidense es bajo", afirmó Redfield.