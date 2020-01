Ben Hur juega en casa Deportes 31 de enero de 2020 Redacción Por El 'Lobo' recibe esta noche, 21:30 hs., a Atlético Ceres Unión.

FOTO ARCHIVO DE LOCAL. / Ben Hur volverá a jugar en Rafaela, hoy ante el CACU.

Este viernes se pondrá en marcha la novena fecha de la Copa Santa Fe de Basquetbol, ya en su etapa de definiciones para conocer a los elencos que avanzarán a los playoffs (cuatro por zona). Hoy será el turno para Ben Hur, que jugará en Rafaela, mientras que el domingo, cerrando este nuevo capítulo, Atlético se presentará en Venado Tuerto.

Por el lado de la 'BH', estará recibiendo desde las 21:30 hs. a Atlético Ceres Unión, encuentro de la Zona A, que tendrá como árbitros a Juan Fernández-Esteban Arévalo.



Este es el detalle completo de la 9ª fecha:



Zona A: Viernes 31/01: 21.30hs Rivadavia Juniors de Santa Fe vs Unión de Totoras, Centenario de Venado Tuerto vs Independiente de Chañar Ladeado, Ben Hur vs CACU de Ceres. Domingo 02/02: 20.30hs, Sportsmen Unidos de Rosario vs Racing de San Cristóbal.



Zona B: Viernes 31/01: 21.30hs Trebolense vs Almagro de Esperanza, Argentino de Firmat vs Unión de San Guillermo; 22.00hs: San Lorenzo de Tostado vs Náutico Avellaneda de Rosario. Libre: Brown de San Vicente.



Zona C: Viernes 31/01: 21.30hs Temperley vs Central San Javier, Provincial de Salto Grande vs Alma Juniors de Esperanza y Firmat Football vs Atlético Sastre. Libre: Atlético Tostado.



Zona D: Viernes 31/01: 21.30hs Peñarol de Elortondo vs El Tala de Rosario, Libertad de Villa Trinidad vs Timbúes. Domingo 02/02: 20.30hs Atenas de Venado Tuerto vs Atlético Rafaela. Libre: Gimnasia de Santa Fe.