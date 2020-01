En la Argentina "no hay ningún caso de coronavirus" Nacionales 31 de enero de 2020 Redacción Por SEGUN EL MINISTRO DE SALUD GINES GONZALEZ GARCIA

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, confirmó ayer que en la Argentina "no hay ningún caso de coronavirus" y detalló las medidas que se tomarán luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la emergencia global por la propagación del virus que ya causó al menos 170 muertes en China.

Hasta el momento existen 7.834 casos confirmados, de los cuales 7.736 son en China, lo que representa casi el 99 por ciento. "Nos reunimos con un comité de expertos. Hay una actualización de la situación epidemiológica, donde Argentina no tiene casos y estamos en contacto con la provincias", indicó González García durante una conferencia de prensa, y agregó que "la tasa de letalidad es muy baja".

Además, aconsejó que "si no es imperativo, no viajar a China en este momento", aunque "los mecanismos de control están en alerta" porque "la vigilancia epidemiológica se trata de estar preparados y atentos".

"Nuestra mirada está puesta en los aeropuertos y estamos trabajando con migraciones para realizar los controles necesarios. Nuestro país está preparado para identificar el virus", añadió el funcionario.

Por su parte, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dispuso una serie de centros especializados para detectar rápidamente cualquier caso sospechoso de estar relacionado al coronavirus: el Zonal General de Agudos Alberto Eurnekian de Ezeiza, por la cercanía con el Aeropuerto Internacional, y el Antonio Cetrángolo de Vicente López.

La OMS reunió a un Comité de Emergencia, compuesto por epidemiólogos y otros expertos, desde el comienzo de la tarde en la ciudad de Ginebra, en Suiza, para determinar si el virus que arrasa en China constituye o no una alerta internacional luego de que se registraran contagios en varios países.

"Hemos visto ya algunos casos fuera de China y habría más si el Gobierno no hubiera protegido a los ciudadanos", sostuvo el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien aseguró que "se ha convertido en un brote sin precedentes".

Además, detalló que "hay 98 casos casos fuera de China en 18 países, 8 de ellos de transmisión local" y los países deben "actuar todos juntos ahora para limitar su difusión".

El número de fallecidos por el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan en China se elevó ya a 170 y hay preocupación por nuevos casos detectados en el resto del mundo.

Según el informe diario de la Comisión Nacional de Sanidad, el número de pacientes en estado grave se sitúa en 1.370, mientras que 124 personas superaron la enfermedad y fueron dadas de alta.

Se cree que un mercado de mariscos fue el centro del brote en la ciudad de Wuhan, que tiene 11 millones de habitantes y sirve como un importante centro de transporte.