Libertad recibe a San Lorenzo Deportes 31 de enero de 2020 Redacción Por LIGA NACIONAL

El Deportivo Libertad de Sunchales estará recibiendo este viernes a San Lorenzo de Almagro en un nuevo juego de la Liga Nacional de Básquetbol, correspondiente a la fase regular. El mismo se disputará en el Hogar de Los Tigres, desde las 20 hs., e irá televisado por Directv.

Libertad viene de perder sus dos juegos como visitante, ambos en Córdoba: ante Instituto y previo con Atenas, en Carlos Paz. Buscará en su estadio la recuperación y volver a la victoria. En lo jugado hasta el momento ganó solo cuatro encuentros (sobre 17 presentaciones).

Por su parte, el ‘Cuervo’ que marcha en el segundo lugar con 11 triunfos y 3 derrotas, llega tras ganar en Junín.

Anoche, al cierre de nuestra edición, Obras le ganaba a Atenas 90 a 63, en el cuarto período.

También hoy: 21:30 hs. Estudiantes (C) vs Comunicaciones, 22:00 hs. La Unión vs Weber Bahía, Quimsa vs Peñarol.