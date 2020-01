Empate en Liniers Deportes 31 de enero de 2020 Redacción Por SUPERLIGA

Vélez Sarsfield no consiguió el objetivo de colocarse a una sola unidad del puntero River Plate al empatar en un gol con Aldosivi de Mar del Plata, equipo que sigue en zona de descenso, al cabo de un aceptable encuentro disputado anoche en el estadio "José Amalfitani", en el marco de la decimoctava jornada de la Superliga.

Maximiliano Romero, a los 30 minutos del primer tiempo, inauguró el marcador para el conjunto de Gabriel Heinze, en tanto que Federico Gino, a los 9 del complemento y en una jugada calcada a la apertura, niveló las acciones para la formación de la "Ciudad Feliz".

El dueño de casa terminó con un hombre menos por la expulsión del peruano Luis Abram, a los 48 minutos de la segunda etapa.

La formación marplatense planteó correctamente el cotejo y seguramente se llevó menos de lo que merecía ante un Vélez por momentos desconocido.



Vélez 1 - Aldosivi 1



Estadio: Vélez Sarsfield.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.



Vélez: Lucas Hoyos; Guidara, Giannetti, Abram, Cufré; G. Giménez, Gago (68m Centurión), Robertone (95m de los Santos); Bouzat, Maxi Romero (75m Galdames) y Almada. DT: Gabriel Heinze.

Aldosivi: Pocrnjic; Fara, Miers, Galeano, Villalba; Maciel, Grahl (46m Becker), Gino, Bertoglio (82m Evangelista); G. Verón (46m Rincón) y Federico Andrada. DT: Guillermo Hoyos.



Goles: 30m PT M. Romero (VS), 9m ST Gino (A).

Expulsado en el segundo tiempo: 93m. Abram (VS).



JUEGAN HOY



Gimnasia y Esgrima La Plata visitará hoy a Huracán en un partido correspondiente a la decimoctava jornada de la Superliga, en el cual tiene la obligación de ganar debido a que es el equipo más comprometido con el promedio. El encuentro se jugará a partir de las 21.10 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, contará con el arbitraje de Silvio Trucco y será televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.