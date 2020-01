En el Malvinas están "hartos" de inseguridad Policiales 31 de enero de 2020 Redacción Por SE PRONUNCIO EL CONCEJAL BOTTERO

En el marco de la convocatoria citada por la vecinal del barrio Malvinas Argentinas donde se hizo presente el intendente interino, Germán Bottero, entre otros, los vecinos "hartos" de la inseguridad que se vive en el barrio argumentaron que quienes les roban a diario son conocidos por todos y que la justicia no hace nada para proteger a los ciudadanos permitiendo que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra.

Comentaron que ya es imposible disfrutar del espacio de la Plaza del Soldado, que los vecinos no quieren ir a tomar mates allí ni pueden dejar a sus niños andar en bici por el lugar porque les roban.

Frente al pedido de respuestas por parte de la gente Germán Bottero tomó la palabra y dijo “tenemos un Código Penal con los mayores cuyas condenas son estrictas, pero ¿qué pasa con los menores de 16 a 18 años que pueden votar, pero no pueden ser condenados? Es un cuestionamiento que nos interpela a todos como legisladores y como ciudadanos, que al igual que ustedes, hemos sufrido hechos de inseguridad en reiteradas ocasiones”.

Y agregó: “quiero ponerlos al tanto a todos los que están aquí presentes de las acciones que hemos impulsado desde el Concejo, convocando a los actores involucrados en esta problemática y con los que queremos trabajar y colaborar desde el lugar que ustedes nos concedieron. Hace unos días nos reunimos con diputados y senadores provinciales que nos informaron sobre las nuevas incorporaciones a la ley penal juvenil que está por votarse en diputados para que los menores punibles sean juzgados como los mayores.”

Luego sostuvo “el problema de la política, me hago cargo y lo entiendo, es que los tiempos de la política no van con la urgencia de la gente.”

Por otro lado, esbozó el problema real que existiría con los menores que delinquen, una vez condenados. “¿A dónde mandamos a estos menores punibles? Hay que crear, mejorar o establecer en las instituciones existentes pabellones que alojen y contengan a esos menores que van a ser juzgados para cumplir su condena”.

Y planteó el interrogante acerca de que, si los vuelven a restituir a sus hogares, con padres que no pudieron o no quisieron evitar que sus hijos lleguen a delinquir qué hace pensar que se puede mejorar la condición de ese menor en su seno familiar.

“La reclusión de estos menores nos ofrece la tranquilidad de que frente a un delito que hayan cometido lo van a pagar con su privación de la libertad que es lo más valioso que uno pueda tener.”

Y fue totalmente sincero con los vecinos presentes confirmando que es un hecho que no habrá baja de imputabilidad para menores de 15, sino que será a partir de los 16 años.

Y también reconoció que “la lógica de la delincuencia juvenil en la ciudad no responde a gente que viene de afuera, quizás los padres vinieron en su momento de otras ciudades, pero sus hijos que delinquen son rafaelinos, son nuestros”, afirmó.