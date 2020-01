Por amplia mayoría, Diputados aprobó el proyecto de sostenibilidad de la deuda Nacionales 30 de enero de 2020 Redacción Por Con apoyo de Juntos por el Cambio y los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, el Frente de Todos logró avalar la iniciativa que le da un respaldo institucional a las negociaciones del ministro Guzmán. El FIT votó en contra y hubo una sola abstención.

FOTO NA CONSENSO. Los diputados esta vez se pusieron de acuerdo en torno al proyecto.

BUENOS AIRES, 39 (NA).- Por amplia mayoría y con la ayuda de la oposición, el oficialismo consiguió ayer la media sanción al proyecto para reestructurar títulos de deuda pública externa, por lo que la escena se trasladará la semana que viene al Senado para la aprobación definitiva.

Tras un debate de poco más de cinco horas, en el que dominó la calma y la serenidad fruto del acuerdo que en la víspera habían tejido las dos fuerzas mayoritarias, se procedió a la votación que culminó con 224 votos positivos y sólo dos negativos.

Los rechazos, que evitaron la unanimidad del voto, partieron de los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Romina del Plá, reticentes a aceptar cualquier tipo de aval institucional que convalide el pago de una deuda que consideran "ilegítima" e "ilegal".

A cambio de contribuir al quórum y entregar los votos que le permitirían al Gobierno exhibir un mensaje de mayor fortaleza de cara a las negociaciones con los bonistas, Juntos por el Cambio negoció con el oficialismo la aprobación posterior de un proyecto de resolución para que se aborde la problemática de las deudas que las provincias tienen con el Estado nacional.

Fue la primera sesión del año, en período extraordinario, y la primera vez que la Cámara baja se dio cita en enero desde el verano del 2002, en medio de la severa crisis tras la salida de la Convertibilidad.

"Que estemos sesionando un 29 de enero marca el pulso de la gravedad de la crisis, algo que no sucedía desde el 2002", puntualizó al respecto la diputada del Frente de Todos y presidenta de la comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos.

Por su parte, el titular de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, contestó las críticas opositoras sobre la supuesta inutilidad de conferirle un marco legal a una delegación de facultades y prórroga de jurisdicciones en tribunales extranjeros que el Gobierno podría fácilmente resolver por decreto.

"No hay una necesidad legal, pero la capacidad negociadora que tendrá el Poder Ejecutivo en cabeza del Ministro de Economía es distinta si esa gestión se hace en el marco de una decisión del Poder Ejecutivo o si se hace con el apoyo del arco político que empodera a ese funcionario para que defienda los intereses del país. Ese es el sentido de lo que hoy estamos discutiendo", enmarcó el economista del Frente de Todos.

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, señaló: "Estamos al lado del Gobierno y para lo que necesite en materia de refinanciación, renegociación o fortaleza en el frente externo por las deudas contraídas que entrecruzan la historia de la Argentina y que tienen actualidad hoy".

El diputado nacional del Frente Patria Grande Itai Hagman aseguró que "hay responsabilidades diferenciadas" en el proceso de endeudamiento que ahora se intenta encarrilar en una senda de solución.

"Si uno toma los vencimientos de deuda 2015-2019, el 85% pertenecen al Gobierno de (Mauricio) Macri", señaló, y agregó que "9 de cada 10 dólares" que ingresaron en ese período por deuda externa se utilizaron para financiar uno de los procesos más escandalosos de fuga de capitales de la historia argentina".

"La Argentina partía de niveles de bajo endeudamiento, como decía (Nicolás) Dujovne y ahora la deuda se volvió impagable. No hace falta que me crean a mí. El propio presidente lo dijo hace poco en un video famoso diciendo que tomó deuda de forma descontrolada", puntualizó.

Al respecto, el radical Gustavo Menna indicó que "no se trata de una competencia de atribución de responsabilidades".

"Si no era con endeudamiento, ¿cómo hubiera hecho el Estado nacional para cumplir con los compromisos asumidos cada año en el Presupuesto nacional?", preguntó.

Y señaló que "no es cierto que estemos hablando de deuda pública contraída durante la gestión de Cambiemos" ya que a su criterio "la deuda externa ha signado toda la historia argentina".

En la misma sintonía, el macrista Álvaro Lamadrid señaló: "El mismo gobierno generó la desconfianza externa. Está claro que los mercados y los inversores no confían en el gobierno. Ahonda ésta situación la improvisada gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof)".

En el cierre, el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, agradeció el acompañamiento en el voto de la oposición y dijo que lo que tiene que hacer Argentina y sus representantes en la negociación con los acreedores es bregar para que "los números cierren con la gente adentro".