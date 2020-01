Barrio Malvinas tuvo su reunión por seguridad Locales 30 de enero de 2020 Redacción Por Ante el pedido de los vecinos de mantener una reunión sobre seguridad, funcionarios municipales, concejales y fuerzas policiales, se convocaron en la sede vecinal para tratar el asunto.

FOTO PRENSA MUNICIPAL ENCUENTRO. Autoridades del Ejecutivo, del Concejo y de la Jefatura de Policía junto a los vecinos.

La Municipalidad de Rafaela llevó adelante un encuentro en la sede vecinal del barrio Malvinas Argentinas en donde se plantearon los distintos hechos de inseguridad que se viven en este sector de la ciudad. El encuentro fue una solicitud de los vecinos de dicho barrio, en algunos casos cansados por la falta de seguridad en el sector.

Estuvieron presentes la secretaria de Gobierno y Participación del Municipio Amalia Galantti, el secretario de Prevención y Seguridad, Maximiliano Postovit, el intendente interino Germán Bottero, el jefe de la Unidad Regional V, Director de Policía Hernán Ariel Ferrero, el subjefe, Ariel Palomeque y los concejales Juan Senn y Lisandro Mársico.

Después de las pertinentes explicaciones del Jefe de Policía acerca de los procedimientos que se desarrollan en esta zona, Postovit hizo uso de la palabra para explicar el funcionamiento actual del Centro de Monitoreo y las acciones futuras para potenciarlo. "La idea es priorizar el Centro de Monitoreo y la comunicación con el personal policial", detalló el secretario de Prevención en Seguridad.

"Junto al personal policial y a la Guardia Urbana, trabajamos en las informaciones que recibimos. La GUR no recepciona el tema de delitos. Mucha gente llama al 911 pero no al 105. Al fortalecer la comunicación con las demás fuerzas de seguridad, cuando suceda un hecho en determinado lugar, vamos a estar comunicados y vamos a tener una cámara cercana mirando eso"; aseguró el funcionario.

Asimismo, añadió que "también queremos agregar a futuro a Gendarmería. O sea, que el Centro de Monitoreo no sea para personal municipal sino que estén integradas todas las fuerzas de seguridad. Y a la vez, tenemos la idea de tener ahí todos los GPS de los móviles Policiales y Gendarmería, conjuntamente con la GUR, o sea que tengamos todos esos recursos a disposición para poder dar una pronta respuesta al vecino".

Con respecto a la ubicación de las cámaras actuales, Postovit indicó que se sitúan en 45 puntos de la ciudad y están vinculados directamente con el mapa del delito de la ciudad.

Durante la reunión, los vecinos de barrio Malvinas Argentinas describieron distintos hechos de inseguridad que sufrieron en los últimos tiempos a la vez que solicitaron mayor presencia policial en este sector ubicado al oeste de la Ruta 34. Las autoridades, en especial de la Jefatura, tomaron nota del reclamo y quedaron en dar respuesta a esta demanda, similar a todos los barrios de la ciudad.