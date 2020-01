Argentina ante Venezuela en el cierre de la fase de grupos

BUENOS AIRES, 30 (NA). - La Selección argentina Sub 23, con muchos cambios en la formación titular, cerrará este jueves su participación en el Grupo A del Preolímpico de Colombia enfrentando a Venezuela en la ciudad de Pereira, por la quinta fecha.

La gran ausencia de la Selección argentina en este partido será el delantero Adolfo Gaich, quien en un principio iba a regresar a Buenos Aires para someterse a la revisión médica con los enviados del Brujas de Bélgica, pero finalmente se quedará con el plantel en Colombia.

Más allá de eso, Gaich tendrá descanso en la jornada ante Venezuela, pensando en el cuadrangular final, dado que disputó todos los minutos de los partidos de la fase de grupo.

El cotejo se disputará desde las 20:00 hora argentina, y como el conjunto albiceleste está clasificado al cuadrangular final, el entrenador Fernando Batista probará variantes y preservará a algunos de los habituales titulares.

El torneo Preolímpico clasifica a dos equipos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que comenzarán en el mes de agosto.

La Argentina está invicta en el certamen, dado que ganó los tres partidos que disputó: Colombia 2-1, Chile 2-0 y Ecuador 1-0, y lidera el grupo que cerrará ante la "vinotinto".

Por su parte, Venezuela ya está eliminada del torneo, dado que suma 3 puntos -Argentina tiene 9- mientras que Colombia y Chile tienen 6 y se enfrentarán entre sí.

Otros de los jugadores con los que no contará Batista será el mediocampista de Boca Alexis Mac Allister, quien además llegó a su segunda amonestación y seguramente también preservará a Matías Zaracho y en el arco jugaría Juan Cozzani.

El once titular para enfrentar a Venezuela tendría a: Juan Cozzani; Marcelo Herrera, Nehuén Pérez, Facundo Medina y Claudio Bravo; Nicolás Capaldo o Julián Alvarez y Fausto Vera; Juan Brunetta, Tomás Belmonte, Gastón Togni y Agustín Urzi. DT: Fernando Batista.