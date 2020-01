El programa de la novena fecha Deportes 30 de enero de 2020 Redacción Por BASQUETBOL, LIGA PROVINCIAL

FOTO J. BARRERA BEN HUR./ Disputará su tercer partido consecutivo de local ante CACU de Ceres.

Entre el viernes y domingo se disputará la novena fecha de la Copa Santa Fe, ya en la recta final por las cuatro plazas que pone en juego cada zona para los playoffs. En esta oportunidad volverá a ser local Ben Hur, que en el tercer juego consecutivo en esa condición (le queda además el del viernes 7 de febrero ante Independiente de Chañar Ladeado) estará recibiendo a Atlético Ceres Unión. Por su parte, Atlético viajará hasta Venado Tuerto para enfrentar al local Atenas. El equipo de Marcelo Miretti está virtualmente clasificado a los play offs, en un grupo donde se han escapado claramente los cuatro primeros.

Este es el detalle de la fecha: Zona A: viernes a las 21.30 Rivadavia Juniors de Santa Fe vs. Unión de Totoras, Centenario de Venado Tuerto vs. Independiente de Chañar Ladeado y Ben Hur vs. CACU de Ceres. Domingo a las 20.30, Sportsmen Unidos de Rosario vs. Racing de San Cristóbal.

Zona B: viernes a las 21.30 Trebolense vs. Almagro de Esperanza, Argentino de Firmat vs. Unión de San Guillermo. A las 22, San Lorenzo de Tostado vs. Náutico Avellaneda de Rosario. Libre: Brown de San Vicente.

Zona C: viernes a las 21.30 Temperley vs. Central San Javier, Provincial de Salto Grande vs. Alma Juniors de Esperanza y Firmat Football vs. Atlético Sastre. Libre: Atlético Tostado.

Zona D: viernes a las 21.30 Atenas de Venado Tuerto vs. Atlético Rafaela, Peñarol de Elortondo vs. El Tala de Rosario y Libertad de Villa Trinidad vs. Timbúes. Libre: Gimnasia de Santa Fe.