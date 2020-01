En abril criadores de Brangus de todo el mundo se reunirán en Argentina SUPLEMENTO RURAL 30 de enero de 2020 Redacción Por La comercialización del embrión o el semen es un mercado muy interesante, que en Argentina todavía no ha crecido como corresponde. Consecuentemente, se aguarda con creciente expectativa el Congreso Mundial que se llevará a cabo entre el 15 y el 24 de abril próximo.

FOTO ARCHIVO RAZA BRANGUS. En abril los criadores realizarán un Congreso Mundial en nuestro país. IMAGEN INTERNET CONGRESO. Presentación de lo que se hará en abril próximo.

Del 15 al 24 de abril de 2020 se realizará el Congreso Mundial Brangus en Argentina, organizado por la Asociación Argentina de Brangus (AAB) y Exponenciar, y en ese contexto se recorrerán las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Santa Fe, para mostrarle al mundo lo mejor del Brangus de nuestro país.

Según un documento elaborado por la Mesa de las Carnes, "la producción de carnes en su conjunto puede aumentar más de un 40 por ciento al 2025".



ABRIL: VIDRIERA

AL MUNDO

"Hace tiempo que decimos que esta zona del mundo es la única región capaz de crecer y abastecer, como lo estamos haciendo, a un mundo que demanda carne. Y creo que el fenómeno de China es la prueba más cabal de todo esto", indicó Martín Goldstein -presidente del Comité Organizador del Congreso Mundial Brangus 2020-, quien agregó "la raza Brangus ha crecido mucho y sigue creciendo. Estamos ocupando una zona importantísima en todo el país, Pampa Húmeda, NEA, NOA, y en abril seremos la vidriera".

De acuerdo a Goldstein, Argentina tiene una gran posibilidad para seguir creciendo, y ahí el Brangus tiene un papel fundamental. Porque hay una enorme zona del país, con algunas restricciones que algunos llaman "marginal", que es donde esta raza muestra su enorme potencial.

Según un informe periodístico de Noticias Agropecuarias, Goldstein se refirió al efecto derrame que genera el crecimiento del volumen de carne exportada, que en los últimos cuatro años pasó de 200 mil toneladas a 800 mil toneladas.

Y enfatizó sobre que "porque este no es un tema solo de los ganaderos, es un tema del camionero, la gomería, el dentista del pueblo, la escribanía, la pizzería, y todo el empleo que genera directamente la cadena, como los puestos de trabajo calificados en los frigoríficos. Hay todo un mundo en Argentina que depende de que, si algo se vende más o se vende menos".



LA EXPORTACION

DE GENETICA

Otro de los puntos que el presidente del Comité Organizador del Congreso Mundial Brangus subrayó, fue la exportación de genética.

"La comercialización del embrión o el semen es un mercado muy interesante que en Argentina todavía no ha crecido como corresponde. La exportación de estos productos que se hace a países vecinos debería ser un negocio mucho mayor, porque además ahí también hay valor agregado, hay tecnología, veterinarios, hay mucho trabajo de innovación que es bueno que se refleje en negocios al mundo", señaló en su alocución.

Del 15 al 20 de abril se realizarán visitas a establecimientos ganaderos, que cuentan con diversos sistemas de producción y que seguramente destacarán las características diferenciales del Brangus.



SOBRE EL CONGRESO

Y LAS VISITAS

"Realmente hay una expectativa enorme de vivir lo que nosotros llamamos 'la experiencia argentina', que no es solo mostrar nuestro Brangus, sino mostrar todo lo que es nuestro país. Cómo se trabaja y cómo viven las familias en el campo, queremos mostrar el tango, el mate, la carne, el vino, y nuestros paisajes”, describió Goldstein.

Y seguidamente puntualizó que "la hacienda es casi una excusa para que la gente venga de lugares tan lejanos como Australia, Sudáfrica, Estados Unidos, México, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Belize, o de más cercanos, como Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, para vivir con nosotros estos 10 días a todo Brangus. Por eso esperamos tan ansiosos estos visitantes, que vienen a ver nuestro Brangus con muchísimo interés porque realmente hay una calidad y un desarrollo en los últimos años que es excepcional".



CARACTERISTICAS

DE LA GIRA

"Tendremos una gira extraordinaria por 4 provincias, visitando distintas Cabañas durante 6 días. Vamos a ir a Corrientes, Chaco, Formosa y Santa Fe”, señaló Goldstein.



UNA EXPOSICION

INTERNACIONAL

Luego, del 21 al 24 de abril, se hará una Exposición Internacional en el predio ferial de la Sociedad Rural de Corrientes (SRC).

Y se estima la participación de 500 reproductores, de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil.

Se realizará el juzgamiento de terneros y animales adultos, a cargo de Carlos Ojea Rullán, junto a ventas de Campeones y de la Exposición.



LO QUE SE DESEA

"Esperemos que para abril el negocio ganadero este bien, próspero y que no tengamos los tropiezos que hemos tenido en otras épocas, que nadie quiere. Y que sigamos trabajando por la ganadería con la misma pasión de siempre", finalizó diciendo el presidente del Comité Organizador del Congreso Mundial Brangus 2020.