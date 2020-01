¿Quién será el director de Lechería, y que pasará con el precio en futuro? SUPLEMENTO RURAL 30 de enero de 2020 Redacción Por Marcelo Aimaro, secretario de Meprolsafe, dijo que no existe señal alguna respecto a quién será director de Lechería, así como tampoco es claro qué pasará con el precio.

FOTO INTERNET MARCELO AIMARO. El secretario de Meprolsafe planteó inquietudes. FOTO ARCHIVO LECHE EN POLVO. Un guiño hacia las retenciones en exportaciones.

Las indefiniciones en torno a quién ocupará el cargo de director de Lechería de la Nación, están generando mucha preocupación en el sector de la producción primaria.

Ahora Santa Fe se sumó al pedido de una definición, en tanto que en Buenos Aires habría una autoconvocatoria de la Mesa bonaerense, según se destacó en un informe de TodoAgro.



SIN UNA SEÑAL, Y

SIN NOTICIAS

"No tenemos ninguna señal, no hemos tenido noticias, tanto a nivel nacional como provincial", dijo Marcelo Aimaro, secretario de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe. en declaraciones al Multimedios San Guillermo.

Añadió que "Zenklussen, el director provincial se comunicó con autoridades de la Nación, pero nada más que eso, no hemos tenido reuniones".

Aimaro fue duro en sus apreciaciones al decir que "aparentemente la lechería no existe, porque estamos a 21 de enero y no hay novedades, y creo que la lechería tiene bastantes cosas por resolver y bastantes problemas que no son menores dentro de la provincia y el país".

Dijo que "lo único que sabemos es que hay un subsecretario de Ganadería y un ministro pero de lechería nada, y nadie se ha comunicado con nosotros. Yo tuve la oportunidad de estar reunido con el ministro y se habló del tema de retenciones, fundamentalmente agrícolas, pero también yo puse sobre la mesa el tema de la lechería, de las cosas que hay que resolver y las retenciones de la lechería, que no significan para el país pero si significan para nuestro sector".



LO QUE SE EXPORTA

ES MUY POCO

Y sobre este punto subrayó que "lo que se exporta es muy poco, lo que ha cambiado es solamente el porcentaje de retenciones en leche en polvo, pero acá el tema es darle a la lechería un alivio, porque la lechería necesita señales para poder crecer, de lo contrario seguiremos en este ciclo de que subimos un escalón y bajamos tres".



LECHE EN POLVO

A juicio de Aimaro, la leche en polvo pasó de tributar los 4 pesos por dólar que tenían todos los productos, a tener el 9 por ciento de retenciones sobre el producto, "eso es solamente lo que ha cambiado, el resto continua de la misma manera según lo que tenemos entendido".

Además, comentó que sobre una exportación del 16 por ciento de la leche que se produce en el país, la leche en polvo explica solo un tercio de esas ventas al exterior, y "si usted le pone números a eso para el país es insignificante pero si es un gesto hacia la lechería, si uno pudiera sacar las retenciones que nos hacen tanto mal al sector lechero", indicó en el diálogo con el periodista José Carlos Rizzi.

De todos modos afirmó que "realmente la retención sobre lo que se exporta prácticamente si usted lo traduce a todos los litros que se producen en el país es insignificante, por lo tanto no es excusa para que no puedan mantener precios".



EL PULSO DE LOS

PRECIOS

"La realidad es que el precio está estancado con pequeños aumentos hace tres o cuatro meses. Tuvimos un veranito interesante que avizoraba que la lechería podía despegar porque la verdad que es lo que necesitamos. Es decir necesitamos invertir y para eso necesitamos tener un buen precio o por lo menos un precio razonable que nos permita invertir y tener financiación, de lo contrario es imposible salir de esto. Tuvimos tres años muy malos donde el sector perdió muchísima plata, la cual no la perdió solamente el productor. El productor se desfinanció, no tiene créditos, se endeudó", destacó Aimaro.



MENOS CANTIDAD

DE TAMBOS

Por otra parte, agregó que "para ser más realista basta con ver la cantidad de tambos que se han ido de la actividad entonces para revertir todo eso necesitamos tener un precio razonable y financiación. Eso se va a lograr hoy en día si trabajamos seriamente y tenemos una política lechera donde se ordenen las cosas y el productor reciba lo que merece. Nosotros tenemos que tener definiciones porque ya estamos haciendo las reservas forrajeras y debe haber señales claras".



CARENCIA DE UNA

INFRAESTRUCTURA

También envió un mensaje a la provincia al señalar que "necesitamos apoyo a nivel provincial, la zona donde yo provengo necesita caminos, lamentablemente seguiremos hablando de que los tambos se van y a veces no es sólo por rentabilidad sino también por la falta de estructura. Hay caminos donde no se puede llegar a los tambos, la gente no puede salir, las escuelas no funcionan. Entonces si no revertimos toda esta situación seguimos hablando de que la lechería va en un tobogán hacia abajo, va decreciendo, cada vez tenemos menos litros y menos productores y es lo que no queremos. Queremos una lechería donde haya trabajo, donde podamos estar todos, producir mucho más y también generar divisas para el país porque a través de exportaciones podemos generar divisas".



PRECIOS DE ENERO

¿Qué novedad tiene de los precios de enero?, le preguntó el periodista, ¿repetirán las empresas?, le agregó y Aimaro respondió "o creo que sí, inclusive se estaba hablando de un pequeño aumento que es lo que todos estamos esperando. Hay industrias que todos los meses vienen aumentando, muy poquito pero aumentan en un 2%, 3% todos los meses. Creo que el productor necesita más. Hay productores que sí cobran más que la media, pero a la gran mayoría esto no nos permite hacer inversiones, hay algunos que pueden tener más espalda pero el tambero mediano que es el 60% de la provincia se le hace cuesta arriba.

"Acá en mi zona es muy parejo el precio entre las industrias, y como dijiste Saputo es la protagonista hoy en día, la que está al frente".