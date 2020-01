Thiem terminó con las esperanzas de Nadal Deportes 30 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 30 (NA) - El austríaco Dominic Thiem dio ayer la sorpresa al eliminar al español Rafael Nadal del abierto de Australia y clasificarse a las semifinales del certamen donde se medirá ante Alexander Zverev. Thiem, de 26 años, se impuso a Nadal por 7-6(3), 7-6(4), 4-6 y 7-6(6) ante Nadal en un encuentro correspondiente a los cuartos de final de la competencia que se lleva a cabo en el mencionado país.

Con el triunfo, el número cinco del ranking fue el último en acceder a las semifinales del torneo en donde ya esperaban Roger Federer, que se medirá ante Novak Djokovic y Alexander Zverev, su próximo rival. En tanto, Thiem se convirtió en el segundo austríaco en alcanzar los últimos cuatro en el Melbourne Park, después de las carreras de Thomas Muster en 1989 y 1997.

El austríaco de 28 años, que había perdido ante Nadal las dos últimas finales de Roland Garros, se clasificó para su primera semifinal en Melbourne, donde se enfrentará al alemán Alexander Zverev (7º), que ganó al suizo Stan Wawrinka (15º), por 1-6, 6-3, 6-4, 6-2.

Zverev se clasificó para su primera semifinal de un Grand Slam. El alemán, que ha ganado ya tres títulos de Masters 1000 (Roma 2017, Canadá 2017 y Madrid 2018) y se impuso en el Masters de fin de temporada en Londres en 2018, no había superado nunca los cuartos de final en uno de los grandes torneos.

Tras su primera vuelta, había anunciado que donaría 10.000 dólares por victoria y la casi totalidad de su prima (hasta 4,12 millones de dólares australianos, es decir, 2,5 millones de euros para el vencedor) a las víctimas de los incendios que devastan Australia.



EL CUADRO FEMENINO

Por su parte, Garbiñe Muguruza, 32ª jugadora mundial, se clasificó por primera vez a las semifinales del torneo al derrotar a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (30ª) por 7-5 y 6-3, y le espera en esa ronda una revancha contra la rumana Simona Halep (3ª). A sus 26 años, Muguruza ha ganado dos torneos del Grand Slam (Roland-Garros 2016 y Wimbledon 2017), pero no había alcanzado las semifinales de un grande desde Roland-Garros en 2018, donde fue derrotada precisamente por Halep.

Halep, por su parte, no tuvo dificultades en su partido de cuartos de final, ya que la rumana se deshizo sin dificultades de la estonia Anett Kontaveit (31ª), por 6-1, 6-1, en 53 minutos. La otra semifinal femenina opondrá a Ashleigh Barty (N.1 mundial) y a Sofia Kenin (15ª) que se clasificaron el martes.