No pudo con la Gloria

Con un contundente parcial de 25 a 11 en los últimos 10 minutos, Instituto terminó imponiéndose a Libertad 82 a 61 en la noche del martes en un trabajoso triunfo donde la paridad se adueñó en los tres cuartos iniciales.

La Gloria no pudo maquillar las ausencias de los dos extranjeros pero los pibes le dieron respuestas al "Sepo" Ginóbili. Enfrente, los Tigres jugaban un gran primer tiempo liderados por el foráneo Fayne (12 puntos) para retirarse al descanso largo por 2 abajo (37-35). Pero ya mostró problemas ofensivos en el tercer capítulo (produjo 15 unidades) que se profundizaron en el tramo definitorio.

Este viernes, a las 20:00, los aurinegros reciben a San Lorenzo de Almagro televisado por Direct TV, con el debut del alero Juan Fernandez Chaves en su segunda etapa en el club. Los dirigidos por Sebastián Ginobili tuvieron un arrasador comienzo de segundo tiempo comandados por Martin Cuello y Sam Clancy, quien anotó 8 de sus 10 puntos totales en el tercer segmento.

Sin embargo, los Tigres volvieron ponerse en juego al cabo del mencionado período con un doble de Fayne (55 - 50). Pese a eso, cuando Libertad estaba otra vez a 5 unidades con dos libres de Battle, Instituto metió un parcial de 12 - 0 y sentenció el partido a 5 minutos del final.



CHAMPIONS

La oficina de FIBA (Federación Internacional de Baloncesto) en América anunció la programación de las Semifinales de la Basketball Champions League Americas, la competencia de clubes más importante del continente, que tendrá los duelos entre Quimsa contra San Lorenzo y Flamengo (Brasil) ante Instituto.

Este es el detalle: Lunes 9 de marzo San Lorenzo vs. Quimsa en el Polideportivo Roberto Pando (Buenos Aires) e Instituto vs. Flamengo en el Gimnasio Ángel Sandrín (Córdoba).

Jueves 12 de marzo: Flamengo vs. Instituto. Estadio Maracanãzinho (Río de Janeiro) y Quimsa vs. San Lorenzo en Estadio Ciudad (Santiago del Estero). De ser necesarios, los terceros juegos serán en Río de Janeiro y Santiago del Estero.