El futuro de Valentino Deportes 30 de enero de 2020 Redacción Por MOTO GP

FOTO WEB VALENTINO ROSSI

Yamaha afirma en su comunicación que "el nueve veces campeón del mundo Valentino Rossi correrá su última temporada completa como piloto del Yamaha Factory Racing MotoGP Team en 2020".

La contratación de Fabio Quartararo como piloto oficial para acompañar a -ya contratado- Maverick Viñales desde 2021 en la escuadra oficial generó la gigantesca pregunta respecto al colín que tendrá Rossi en este equipo.

"Después de las discusiones juntos, Yamaha y Rossi acordaron mutuamente que la decisión personal del italiano si seguirá siendo un piloto activo en el MotoGP en 2021 se decidirá mediados de 2020", afirma la marca de los tres diapasones en la comunicación oficial. Serán 15 años completos con la escuadra.

Yamaha le asegura a Valentino "la disponibilidad de una moto YZR-M1 de fábrica y el soporte completo de ingeniería de Yamaha Motor Co., Ltd" en caso de querer continuar.



LAS PRUEBAS DE MERCADO

Dos días en el circuito de Jerez de la Frontera, que se caracterizaron por la presencia de lluvias intermitentes fueron el comienzo. Ni el Motocorsa Racing con Leandro Mercado ni los equipos oficiales con las súper estrellas lograron cumplir el plan de desarrollo planteado en ese test comunitario.

'Tati' dio 25 vueltas en aquella jornada, con un sexto lugar parcial que lo tuvo entre los mejores y una experiencia que sirve para conocer el comportamiento de una moto nueva. Apenas fueron 54 vueltas al trazado andaluz, contando los dos días. "Fue importante Jerez porque giramos en mojado y logramos una base de puesta a punto", afirmó el piloto. Ya en el circuito de Portimao, en la segunda sesión de pruebas, se acortó la brecha con los mejores de la categoría hasta quedar a 1s658 y cerca de los diez mejores.

"La pista seca nos permitió trabajar más duro, entendimos en qué dirección ir. Cada vez que salí a pista, la sensación con la moto mejoró", reconoció el cordobés.

Con un primer día en Algarve dedicado casi por completo a encontrar la posición de manejo y comodidad en la moto, todo fue sencillo. Se halló la puesta a punto base para iniciar las tareas en piso seco, continuando lo hecho con la pista húmeda a la que se enfrentaron en Jerez. Sin apresuramiento ni ansiedad, el balance fue positivo con una moto muy diferente a la que Mercado venía manejando. Es que resulta la primera incursión con la V4 R de Ducati, con mucha potencia pero buena entrega, rígida y sensible.

Mercado continuó el análisis de datos con el equipo, de regreso en Italia. Sus tareas con el ingeniero de pista, el electrónico y el dueño del equipo, Lorenzo Mauri (ex piloto). La próxima prueba sería en marzo, previo a que el Campeonato Mundial llegue a suelo europeo el 29 de ese mes y se produzca el debut del conjunto, puesto que Motocorsa no estará presente en las competencias de Qatar y Tailandia.