Plan de lucha de FESTRAM Región 30 de enero de 2020 Redacción Por Se concretarán marchas, movilizaciones y medidas de fuerza de alcance provincial.

Ante el conflicto generado en la ciudad de Ceres la FESTRAM difundió ayer un informe de prensa que reproducimos seguidamente.

La situación que se vive en la ciudad de Ceres por el despido de 44 empleados de Planta Permanente -de los cuales 27 son mujeres trabajadoras- y la actitud de la Intendente Municipal de no aceptar los mecanismos constitucionales de la conciliación por su tercera incomparecencia consecutiva a las citaciones efectuadas por el Ministerio de Trabajo, encendió las alarmas al conjunto del gremio municipal de toda la Provincia.

Nuevamente, aparecen decisiones que deben ser erradicadas para que no se repita esta violación de derechos laborales en otros Municipios y Comunas de la Provincia. Los despidos producidos por la Intendente son sin duda un desprecio al esfuerzo del Gobierno Nacional por superar la crisis y reducir la desocupación, condenando a los trabajadores al flagelo del desempleo y por ende a la pobreza y a la marginación social.

No cabe duda, que la decisión autoritaria, ilegal e inconstitucional adoptada por la intendente municipal Alejandra Dopouy tiene como origen la necesidad de financiar el aumento de la planta política de ese municipio, que incrementó en más del doble de la estructura existente y a la vez busca disciplinar a los trabajadores, sin medir las graves consecuencias sociales que esto provoca a los compañeros afectados y a otros sectores sociales, laborales y económicos de esa localidad.

Ante la soberbia e irracionalidad expuesta por la autoridad municipal para resolver con el diálogo esta dramática situación de tantas familias que se encuentran sin percibir el salario de su sostén diario, FESTRAM se ha mantenido en apoyo al Sindicato de Trabajadores Municipales de Ceres, y ha resuelto avanzar con un Plan de Lucha que se resolverá con alcance provincial.

Por lo expuesto y ante la negativa de la Intendente Municipal, de encuadrarse en los términos legales que garantizan la estabilidad laboral, FESTRAM solicita la inmediata intervención del Gobierno Provincial, para que en forma urgente arbitre las medidas que eviten la profundización del conflicto.