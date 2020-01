Cada vez falta menos para que la “Crema” vuelva al rodaje oficial Deportes 30 de enero de 2020 Redacción Por El elenco albiceleste transita por sus últimos días de pretemporada, desde la semana próxima vivirá los días previos al debut en el 2020 ante Brown de Adrogué (el viernes 7 de febrero a las 21 hs.). Hoy conocerá a su rival de Copa Argentina.

FOTO J. BARRERA NO PUDO TERMINAR. / Junior Mendieta sintió un dolor muscular y se retiró de la práctica de ayer por la mañana.

La cuenta regresiva para el reinicio de la Primera Nacional no se detiene. Atlético de Rafaela transita por sus últimos días de pretemporada puliendo detalles de cara al regreso a la competencia. Incluso, este jueves pasadas las 18 conocerá a su rival de Copa Argentina, en los 32avos de final (ver pág. 24).

La ansiedad crece en Alberdi. Este viernes jugará su último encuentro de preparación, ante Atlético San Jorge (podría ser en el Predio), descansará el fin de semana y desde el próximo lunes comenzará a vivir los días previos al debut oficial en el 2020.

El viernes 7 de febrero la ‘Crema’ estará recibiendo a Brown de Adrogué, por la fecha 16 de la zona B, de la PN.

Para el arranque de las primeras fechas, claves para marcar el rumbo del equipo, la ‘Crema’ contará con la ventaja de tener varios encuentros en casa. De los primeros seis, cuatro serán en Alberdi. Arrancará con el ‘Tricolor’, irá a Victoria para visita a Tigre, recibirá a Defensores de Belgrano, visitará a Quilmes y tendrá dos seguidos en el Monumental: Gimnasia de Mendoza y All Boys.

Es por ello que Walter Otta y su cuerpo técnico trabajan para tratar de llegar de la mejor forma posible al reinicio de la actividad.



DOS CON MOLESTIAS



El plantel albiceleste continúo en la mañana de ayer con la pretemporada en el predio del Autódromo. Hubo trabajos de pelota en espacios reducidos y el que se retiró con una molestia muscular fue Junior Mendieta. En principios no sería de gravedad y podrá estar a disposición del DT para jugar el último amistoso de verano. El que volvió a trabajar de manera diferenciada fue Alan Bonansea, quien el sábado vs Brown de San Vicente sufrió un golpe.



PRIMERA FECHA CON

DÍAS Y HORARIOS



Mientras los diferentes elencos que forman parte de la Primera Nacional llevan adelante sus pretemporadas, ya en la etapa final, en la jornada de ayer se conocieron de manera oficial los días y horarios de los encuentros que tendrá la fecha 16ª de la principal categoría de ascenso de nuestro país. Como así también aquellos juegos que irán televisados.



Zona A:



Viernes 07/02: 17.05 (TyC Sports) Barracas Central vs Guillermo Brown (PM), 21.00: Temperley vs Estudiantes de Río Cuarto.



Sábado 08/07: 17.30: Estudiantes de Buenos Aires vs Atlético Mitre de Santiago del Estero; 19.05 (TyC Sports) Platense vs Ferro Carril Oeste; 20.00 (DirecTV) San Martín de San Juan vs Belgrano de Córdoba.



Domingo 09/02: 17.05 (TyC Sports) Deportivo Morón vs Nueva Chicago; 19.00: Agropecuario Argentino de Carlos Casares vs Alvarado; 20.00: Independiente Rivadavia de Mendoza vs Atlanta



Zona B:



Viernes 07/02: 19.05 (TyC Sports) Quilmes vs Tigre; 21.00: Atlético de Rafaela vs Brown de Adrogué; 21.30: Gimnasia (J) vs Deportivo Riestra



Sábado 08/02: 17.00: Defensores de Belgrano vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza; 17.05 (TyC Sports) All Boys vs Chacarita Juniors



Domingo 09/02: 18.00: San Martín de Tucumán vs Almagro; 19.00: Instituto de Córdoba vs Villa Dálmine



Lunes 10/02: 20.30: Ramón Santamarina de Tandil vs Sarmiento de Junín.