Atlético de Rafaela conocerá a su rival de Copa Argentina

El cuadro principal de la Copa Argentina 2020 tendrá la participación de 64 clubes, entre los que se encuentra Atlético de Rafaela, y la disposición de los mismos en los 32º de final se conocerá este jueves, desde las 18. Habrá siete cupos no resueltos del Torneo Federal, ya que todavía estará en disputa la Fase Preliminar Regional (finaliza recién el miércoles 19 de febrero) y de la cual es parte Unión de Sunchales (se enfrenta con Sportivo Belgrano). Al igual que el año pasado, la sede del sorteo será el estadio de futsal del predio que la AFA posee en Ezeiza.

La Fase Final estará conformada por los 24 equipos de Superliga, los mejores 14 de la Primera Nacional, los seis de la Primera B Metropolitana, los cuatro de la Primera C, los tres de la Primera D, y los 13 clasificados del Torneo Federal. En el siguiente listado, conocé los nombres de los clubes que estarán en el sorteo, divididos por categorías (en el caso de los participantes de la Fase Preliminar Regional, estarán los representantes que todavía siguen en carrera).



Primera División: 24 equipos confirmados (participantes de la actual Superliga): Aldosivi de Mar del Plata, Argentinos Juniors, Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Boca, Central Córdoba, Colón, Defensa y Justicia, Estudiantes, Gimnasia (La Plata), Godoy Cruz, Huracán, Independiente, Lanús, Newell’s, Patronato, Racing, River, Rosario Central, San Lorenzo, Talleres, Unión y Vélez.



Primera Nacional: 14 equipos confirmados (mejores ubicados al término de la primera rueda de la temporada 2019-2020). Alvarado de Mar del Plata, Atlanta, Atlético de Rafaela, Defensores de Belgrano, Deportivo Riestra, Estudiantes de Buenos Aires, Estudiantes de Río Cuarto, Instituto de Córdoba, Platense, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, Sarmiento de Junín, Temperley y Tigre.



Primera B Metropolitana: 6 equipos confirmados (mejores ubicados al término de la primera rueda de la temporada 2019-2020): Almirante Brown, Villa San Carlos, Talleres de Remedios de Escalada, Comunicaciones, Justo José de Urquiza y San Telmo.



Primera C: 4 equipos confirmados (mejores ubicados al término de la primera rueda de la temporada 2019-2020): Cañuelas, Deportivo Laferrere, Dock Sud y Real Pilar.



Primera D: 3 equipos confirmados (mejores ubicados al término de la primera rueda de la temporada 2019-2020): Claypole, Liniers y Sportivo Barracas.



Torneo Federal: 6 equipos confirmados y 7 por definir (vencedores de la Fase Preliminar Regional): Deportivo Camioneros, Deportivo Madryn, Defensores de Pronunciamiento, Atlético Güemes, Villa Mitre y Huracán Las Heras.



Restan confirmarse: Douglas Haig (0)-Defensores de Villa Ramallo (0), Unión de Sunchales (0)-Sportivo Belgrano (1), Sportivo Las Parejas (1)-Estudiantes de San Luis (1), Boca Unidos (2)-San Martín de Formosa (1), Chaco For Ever (1)-Sarmiento de Resistencia (1), Ferro de La Pampa (0)-Cipolletti (0) y Sportivo Peñarol - Sportivo Desamparados.