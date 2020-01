Michlig: "Herramientas para atender demandas sociales y de seguridad" Locales 30 de enero de 2020 Redacción Por El ministro de Gestión Pública de la Provincia, Rubén Michlig, remarcó la importancia de que se apruebe la ley de “Necesidad Pública” que el Poder Ejecutivo enviará a la Legislatura.

FOTO GOBIERNO SANTA FE MICHLIG. Insistió en que la Legislatura facilite las leyes que requiere la gestión provincial.

El ministro de Gestión Pública de la provincia, Rubén Michlig, informó que la semana próxima el Gobierno enviará a la Legislatura un proyecto de ley de Necesidad Pública, el cual "tiene dos ejes de emergencias: una alimentaria, social y de salud, y otra de seguridad".

Respecto de la cuestión alimentaria, el ministro explicó que "queremos crear un fondo de Emergencia Alimentaria para llegar a aquellos que no recibirán la Tarjeta Alimentaria". Ese fondo será de "de unos 2.500 millones de pesos, conformado por fondos de Rentas Generales y, eventualmente, de programas nacionales".

"Para darnos una idea -continuó-, la Nación fijó un monto de 500 millones de pesos mensuales para la Tarjeta Alimentaria. Nosotros con la Emergencia Alimentaria planteamos 200 millones de pesos mensuales". Asimismo, se busca generar un Fondo de Emergencia Sanitaria, también por unos 2.500 millones de pesos, "para potenciar al LIF (Laboratorio Industrial Farmacéutico) y a programas de salud provinciales".

Michlig hizo mención también a la generación de "un fondo de Emergencia en Seguridad" que será destinado a "equipamiento y para favorecer la movilidad del personal de seguridad". “También proponemos el congelamiento de las tarifas de servicios públicos y la instrumentación del boleto educativo a partir del ciclo lectivo en el mes de marzo.

Para que esto sea posible, necesitamos indefectiblemente estas herramientas, con el presupuesto aprobado esto es muy dificultoso”, expresó el titular de Gestión Pública.

“También estas herramientas le permitirán a comunas y municipios renegociar sus deudas, hoy muchas con graves problemas financieros”, finalizó Michlig, quien efectuó estas declaraciones luego de que el martes por la tarde el gobernador, Omar Perotti y su gabinete se reunieran a puertas cerradas en el Salón Blanco de Casa de Gobierno con representantes de entidades de la producción, del trabajo, la educación y la sociedad civil para explicar cómo había recibido la Provincia en diciembre pasado. El presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Andrés Ferrero, el rector de la Universidad nacional de Rafaela, Rubén Ascúa, y el secretario adjunto de la CGT Rafaela y titular del gremio textil de SOIVA, Marcelo Lombardo, fueron algunos de los dirigentes que concurrieron a este encuentro.

Si bien la reunión no fue abierta a la prensa, ayer distintos actores que participaron de esta convocatoria aportaron datos para reconstruir los planteos efectuados por los funcionarios de Perotti. “En el paquete de normas -que se enviarán a la Legislatura- está la atención de prioridades como la alimentación, salud, boleto educativo y congelar tarifas, atender compromisos y equilibrar financieramente la provincia, extendiendo esta posibilidad a municipios y comunas”, sostuvo el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo. “Aspiramos a tener un debate maduro, nos parece que la provincia se merece un salto de calidad política al momento de tratar estos temas importantes. Es un momento apto para generar consensos”, agregó uno de los hombres clave en generar espacios de diálogo con la oposición. “Tenemos la mejor predisposición de escuchar, de incorporar y modificar estas propuestas, no va a ser la falta de diálogo lo que haga que estas normas no se traten”, agregó.

En ese encuentro, Michlig explicó entre otros aspectos que “vamos a proponer un régimen de asistencia financiera de emergencia a municipios y comunas equivalentes a la doceava parte de la coparticipación global que se plantea para el ejercicio". Se trata de "unos $ 3000 millones que se podrán distribuir acorde a los índices de coparticipación de impuestos nacionales, con una tasa equivalente al 50% de la que hoy tiene establecido el agente financiero provincial”.