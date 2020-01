Desmienten la llegada de "villas" a Rafaela Locales 30 de enero de 2020 Redacción Por Fernando Lionetto, presidente de la comisión vecinal del barrio Nuestra Señora de Luján y secretario de la Federación de Entidades Vecinales, rechazó los rumores que circularon por redes sociales. Remarcó que "ninguno de los 41 presidentes vecinales respaldan estos malos comentarios”.

"Los representantes de las 41 vecinales de la ciudad hemos pedido al Municipio que limpie los campos de alrededor y en sectores dentro de la misma ciudad”, aclaró Fernando Lionetto, presidente de la comisión vecinal del barrio Nuestra Señora de Luján y secretario de la Federación de Entidades Vecinales (FEV), al salir a responder el rumor sobre el supuesto objetivo de desmalezado de terrenos que generó preocupación en redes sociales.

El dirigente afirmó que “en las redes se generan malos entendidos" a la vez que explicó que "como estaba dolido por los comentarios de la gente sobre la llegada de villas a Rafaela, quise contestar porque no es así. Es feo que vecinos de la misma ciudad salgan a desmerecer el trabajo que realiza el presidente de una Vecinal”.

“A nosotros nos duele porque estamos muy preocupados por la seguridad y el único camino es que estemos todos unidos. No podemos agredirnos y confrontar en la forma en que lo estamos haciendo. Ninguno de los 41 presidentes vecinales respalda estos malos comentarios. Esto no ayuda en nada, lo único que provoca es generar más miedo en el vecino”, señaló.

Lionetto consideró que “estos comentarios surgen de personas que no quieren ver bien a Rafaela, yo he participado de muchas reuniones en las cuales hemos dejado las banderas políticas de lado y nos hemos unido para buscar soluciones. Entonces no entiendo por qué existen personas que salen a decir estas cosas”.

Por otro lado, dijo que “como le pedimos al Municipio el desmalezado en distintos sectores de la ciudad, también pedimos más actividades en las plazas y vecinales porque esto ayuda a combatir la inseguridad". En tal sentido, indicó que "si un delincuente ve que hay mucha gente en un espacio no va a ir, en mi barrio me gusta ver la plaza llena de familias y amigos, esto ayuda a que la delincuencia no llegue allí”.

“El playón y la plaza se usan mucho. En breve llegarán las actividades al aire libre que organizamos junto a la Municipalidad. Estamos todos juntos, en el mismo camino. Se están haciendo muchas acciones que a veces no son públicas hasta no tener resultados concretos”, finalizó el representante de la Vecinal de barrio Nuestra Señora de Luján.



MAS VOCES

Por su parte, el presidente de la FEV y titular Comisión Vecinal de barrio Güemes, Javier Grande, sostuvo que “en términos institucionales no nos gusta hacernos eco de lo que circula en redes sociales, pero ante lo que circulaba en ellas, decidimos hacer un comunicado para aclarar a la gente”. También dejó en claro que la limpieza de terrenos concretada por el municipio responde “a un pedido realizado en una reunión que mantuvimos en barrio San Martín en el mes de enero, porque en estos sectores se generan desarmaderos a cielo abierto y propician que se escondan delincuentes”.

“La Municipalidad tomó ese pedido y aceleró el proceso de intimación y limpieza para evitar justamente esto, brindar mayor seguridad a los vecinos. De ninguna manera es para la llegada de villas”, manifestó Grande.