La aparición de una erupción desconocida Locales 30 de enero de 2020 Redacción Por En las últimas semanas muchos rafaelinos han acudido a sus médicos de cabecera, para consultar por la aparición de pequeñas ronchas o granitos acompañados por una fuerte picazón.

Hasta el momento se desconocen las causas y no se asocia a esta erupción con las tradicionales enfermedades eruptivas.

Al consultar a varios profesionales de la salud de la ciudad, indicaron que están viendo en la guardias y consultorios muchos pacientes con este tipo de cuadros que no se emparentan con reacciones de tipo urticarias o alérgicas y se están tratando con un antihistamínico, talco mentolado y un jabón neutro para higienizarse.

El Dr. Eduardo López dijo que “el primer caso lo diagnostiqué hace tres semanas y desde allí no paro de tener consultas. Son lesiones en la piel, similar a una erupción cutánea con mucha picazón que dura entre cinco a siete días y no solo afecta a la ciudad sino a la región. Tenemos un grupo de colegas de otras localidades con los que mantenemos contacto y están con casos similares”.

López también explicó que no hay por ahora un origen etiológico claro y se está pensando en alguna situación ligada a algunos insectos, ácaros o flebótomos que pueden estar proliferando en esta época en los espacios abiertos. Además el profesional dijo que para la próxima semana está prevista una reunión con el Ing. Jorge Frana para que pueda aclarar el panorama ya que hay preocupación.

Todos los médicos coincidieron en que hacía mucho tiempo que no se presentaba una situación de este tipo y que las recomendaciones son, ante la aparición de este tipo de erupción, no exponerse al sol y evitar bañarse con agua muy caliente ya que exacerba el cuadro.