30 de enero de 2020
Por Marcos Quiroga, uno de los generadores de fútbol del Lobo, habló a pocos días del debut ante Ateneo Inmaculada

FOTO J. BARRERA COMPENETRADO./ El volante sunchalense fue claro sobre las responsabilidades de cada jugador para ir por el objetivo.

Dentro del plantel que conformó Ben Hur para disputar un nuevo desafío en el Regional Amateur hay jugadores, entre los arribados este año, que conocen bien el fútbol nuestro pero con la importante experiencia de haber estado en otros niveles de competencia. Es un buen mix para ponerle el pecho a los intensos duelos propios de la categoría, tratando de sacar provecho de las condiciones futbolísticas.

Marcos Quiroga fue presentado el martes en el acto oficial del Club como proveniente de Ferrocarril del Estado, pero más allá de su paso más reciente en lo previo en la Liga Rafaelina, detrás hay una buena foja de servicios en planteles como Libertad (en Argentino A), Patronato (B Nacional, en el plantel que ascendió a Primera en 2015), Instituto de Córdoba, Juventud de Gualeguaychú y Los Andes.

El sunchalense, de 29 años, expresó a LA OPINION que "ya estamos en la semana del comienzo, contento, con la ansiedad normal para que arranque el torneo. Creo que tanto personal como grupalmente tenemos claro el objetivo y estamos trabajando para eso, con seriedad porque sabemos que va a ser durísimo. Nadie nos va a regalar nada, y estamos preparados en todos los sentidos. Esperamos que llegue el domingo y arrancar con el pie derecho que eso va a ser bueno para un inicio".

En el análisis general del equipo en los partidos amistosos, mencionó que "fuimos de menor a mayor, hay un plantel nuevo. Terminamos muy bien el sábado (frente al "9" de Morteros) y con el correr de las fechas nos vamos ir sintiendo mejor, porque somos jugadores nuevos que nos estamos conociendo. Lo bueno es que hay una buena base de chicos del club, y los que vinimos lo hicimos para sumar. Así que en ese sentido estamos bien".

Quiroga tiene la responsabilidad de construir el fútbol. Sin moverse como un enganche clásico, por sus características puede asumir esa condición en la BH. "Si, me da libertad Carlos (Trullet) y también mis compañeros. Cada uno sabe su rol dentro del equipo y está bueno que asumamos esa responsabilidad. Esperemos que el domingo sea un buen partido", aportó el volante.

No obstante, nadie puede dormirse en los laureles y eso lo tienen claro los jugadores. "Carlos nos dijo desde un primer momento que iba a haber una competencia sana en todos los puestos, y el que mejor está en la semana va a jugar. Nadie se puede relajar, son todos partidos que van a ser finales, no podemos regalar nada", afirmó Quiroga.

Inclusive, ni siquiera el hecho de que clasifican dos de los tres equipos a la siguiente ronda puede desviar el foco de dejar todo en cada partido, buscando también un buen rendimiento al margen del resultado, porque los rivales verán a Ben Hur como el candidato. "Lo sabemos, lo tenemos claro, que todos nos va a querer ganar porque cuando enfrentan a Ben Hur por lo que es como club, se potencian. Nosotros no tenemos que darle margen de error en ningún partido y que el domingo hagamos lo planificado en estos dos meses", finalizó Marcos.