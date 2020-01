Piedra y calor en una receta con sabor ancestral Sociales 30 de enero de 2020 Redacción Por “KURANTÖ” EN ESQUEL

KURANTÖ// Uno de los procesos para lograr la cocción al estilo mapuche.

El “Kurantö” es una comida ancestral mapuche que se elabora de manera ritual con muchas manos entre piedras calientes. El 2 de febrero próximo, en la Casa de Piedra de Nahuelpán, en Esquel, se llevará adelante una ceremonia alrededor de esta elaboración. Numerosos visitantes se emocionan al participar de este momento. En esta nota conocé qué es el “Kurantö” y cómo se puede participar.

En mapuzungún, la lengua del pueblo mapuche, “kura” significa piedra y “antu”, sol; por lo que “piedras calientes” es una de las posibles definiciones para el “Kurantö”, en base a la manera en que se elabora.

La ancestral técnica de cocción requiere de muchas manos y de alguna manera, simboliza el espíritu solidario y comunitario del pueblo mapuche. De allí que conmueva a familias de la región y turistas que llegan de visita desde orígenes lejanos.



El “Kurantö”, paso a paso

La ceremonia de preparado demanda mucho trabajo y cada paso representa un nuevo descubrimiento para cada persona que se suma y que no vivió antes la experiencia.

En rigor, se hace un hoyo en la tierra de unos 25 centímetros de profundidad aproximadamente (según la cantidad de comensales), en el que se colocan piedras bochas (típicas de los lagos de la Patagonia) que se calientan con anterioridad al rojo vivo. Sobre estas piedras se pone un colchón de hojas de nalca o maqui y sobre éstas, todos los ingredientes: generalmente se utilizan carnes y verduras de estación.

A continuación, se vuelve a tapar todo con hojas, sobre las que se colocan lienzos húmedos para que no se pierda el calor y luego se cubre todo con abundante tierra. De esta manera, se convierte en un verdadero horno a presión natural.

Finos hilos de humo, desde la tierra, anunciarán cuando la cocción esté lista. Entonces se realiza el destape del “Kurantö” y los alimentos quedan tiernamente cocidos por el calor de las piedras.



Sabor que se comparte

El “Kurantö” tiene como ingredientes principales, la carne de novillo y cordero, chorizos, papas, choclos, zanahorias, cebollas y zapallos rellenos. El sabor de los alimentos cocidos con esta receta sorprende a los comensales, quienes además se conmueven con la experiencia de participar en la producción. El momento en el que las columnas de humo y vapor salen de la tierra para anunciar el momento del destape del “Kurantö”, generan especial atención entre quienes acceden por primera vez a esta experiencia.

La Casa de Piedra Nahuelpan, donde se realizará el 2 de febrero esta cocción, está ubicada sobre la mítica Ruta 40, a unos 15 kilómetros del centro de Esquel. Para participar de la ceremonia del “Kurantö”, hay que comunicarse previamente al siguiente teléfono, 02945 15596670, ya que se trata de una preparación que no se puede realizar en cualquier momento y que requiere coordinación de todos quienes quieran ser parte.

Son cocineros con identidad mapuche tehuelche del Lof Nahuelpan quienes elaboran el “Kurantö” en este lugar, desde hace seis años como una forma de mantener viva esta costumbre ancestral. El costo del plato principal, que incluye una bebida sin alcohol, es de 650 pesos. Se realizan descuentos de acuerdo a la cantidad de comensales.