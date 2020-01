La lluvia trajo algo de alivio Locales 30 de enero de 2020 Redacción Por El miércoles se presentó inestable en Rafaela, sobre todo en horas de la mañana, aunque sin mayores inconvenientes más allá de algunos cortes de luz por fallas en los distribuidores en la zona oeste y sur. Para este jueves se espera una mejora en las condiciones climáticas.

FOTO J. BARRERA VOLVIO EL AGUA. La escasa precipitación hizo que la temperatura bajara un poco.

Luego de algunos días intensos en cuanto a la temperatura, que desde el fin de semana a esta parte rondaron entre los 30º y 35º, la jornada de este miércoles comenzó inestable en sus primeras horas, y de manera persistente hasta el mediodía, tal cuál lo había adelantado el martes el Servicio Meteorológico Nacional. Si bien no fue mucho lo que llovió, en total 10 milímetros hasta la hora 18, fue suficiente como para darnos un cierto respiro en cuanto a la temperatura, ya que la máxima se ubicó en los 27º, haciendo un poco más agradable la jornada. Según datos del SMN, para el resto de la semana no hay posibilidades de lluvia, mejorando las condiciones a partir de este jueves. En tanto, el informe extendido da cuenta de alguna chance de desmejoramiento para el domingo.



CORTES DE LUZ

En cuanto a complicaciones, sólo se registraron algunos cortes de luz durante la mañana del miércoles en distintos sectores de la ciudad. En este sentido, la Empresa Provincial de la Energía informó que se encontró fuera de servicio el Distribuidor 9 afectando los Barrios Jardín, Malvinas Argentinas, Independencia, Los Nogales (parcial) y Bv. Roca al final. Aquí, los semáforos de ruta 34 y Roca estuvieron cortados un buen rato, haciéndose muy peligroso el cruce de esa arteria, fundamentalmente por el tránsito fluido y por el paso de un número importante de camiones que nunca bajaron su marcha. También, cerca del mediodía, la EPE dio a conocer que salió de servicio el distribuidor Cortázar afectando parte del barrio Pizzurno, Don Dante, Tierra de Pioneros, Brig. López, Village del Brigadier y Lomas del Bosque, mientras que el distribuidor 9 continuaba fuera de servicio por un cable cortado en Falucho y C. De Sunchales. Ya en horas de la siesta, luego de arduos trabajos para reparar las fallas y normalizar el suministro, quedó precisamente normalizado el distribuidor Cortázar y se continuaba trabajando en los Distribuidores 9 y Mainardi que se encontraban fuera de servicio por cables cortados en Falucho y C. De Sunchales y L. De la Torre y G. Maggi. Finalmente, una hora más tarde, fue normalizado el Distribuidor 9 y Mainardi.



¿QUE TIEMPO NOS

ESPERA EN FEBRERO?

Después de un mes sofocante, enero parece ser que terminará con temperaturas agradables y se esperan para febrero temperaturas menos elevadas. El informe de previsión climática trimestral del Servicio Meteorológico Nacional indica que la temperatura media será normal o apenas superior a la normal en prácticamente todo el país. Las más elevadas se darán en el noreste del país, Córdoba, oeste de Santa Fe y centro- este de Buenos Aires. Sin embargo, el organismo indica que para el sur del Litoral no hay estimaciones en relación a las temperaturas por lo que el pronóstico podría llegar con sorpresas.

En cuanto a las lluvias, se esperan que sean superiores a las normales sobre el sur de la Patagonia. Dentro del rango normal serían las del noroeste del país, Santiago del Estero, Córdoba y oeste de Santa Fe. Mayor probabilidad de precipitaciones inferiores a las normales sobre Cuyo, La Pampa y oeste de Buenos Aires. Nuevamente, para la región del Litoral, provincias del norte y este de Buenos Aires, el SMN indica "climatología sin señal". La zona del Litoral pareciera ser un triángulo de las Bermudas en cuanto al tiempo que nos espera el mes entrante.