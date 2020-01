Corrigen la declaración jurada del Presidente Nacionales 30 de enero de 2020 Redacción Por Alberto Fernández declaró bienes por menos de 4 millones de pesos, una cifra similar a la que reconoció Cristina Kirchner. El ministro Lammens, por su parte, tiene un patrimonio 10 veces superior al de su jefe.

BUENOS AIRES, 30 (NA).- La Oficina Anticorrupción (OA) corrigió ayer la primera declaración jurada de Alberto Fernández como Presidente, tras aclarar que hubo un "error de tipeo" en el monto en efectivo que posee, por lo que al final no cuenta con un patrimonio de $ 4.484.069 sino de $ 3.890.069.

Tras la publicación de la declaración patrimonial del mandatario de este martes, un día después el organismo que conduce Felix Crous difundió una corrección y señaló que Fernández posee bienes por unos 500.000 pesos menos que la primera información emitida.

Según la DD.JJ. inicial, Fernández tenía unos $ 600.000 en efectivo, lo que daba un patrimonio total de $ 4.484.069, pero finalmente se detalló que tiene $ 6.000 en efectivo, por ende, un patrimonio de $ 3.890.069.

Con esa corrección, el aumento patrimonial del actual jefe de Estado desde 2018 (cuando presentó su DD.JJ. como candidato presidencial) a 2019 (la última declaración presentada) se redujo de 1,5 millones de pesos a poco menos del millón.

De esta manera, los patrimonios de Fernández y de su vicepresidenta, Cristina Kirchner, quedaron casi en el mismo nivel, ya que la ex mandataria el martes último declaró que tiene bienes por 3.737.074 de pesos, unos 150 mil menos que el Presidente.



LAMMENS, MILLONARIO

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) y se ubicó como el funcionario del gabinete nacional con mayor patrimonio, con un total de $36,6 millones entre bienes, participaciones en empresas y un crédito a favor con San Lorenzo de Almagro.

Lammens declaró un total de $36,6 millones: 20,3 millones corresponden al 75% de la participación en la distribuidora de vinos Ñuke Mapu SRL y $4,6 millones de un préstamo que hizo al club San Lorenzo.

Además, declaró una serie de bienes entre los que se contemplan un departamento de 300 metros cuadrados valuado en un millón de pesos y una cochera por el mismo monto, ambos inmuebles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.

Los otros funcionarios que más patrimonio declararon fueron el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello, con $27,1 millones; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, con $26,2 millones; el ministro de Transporte, Mario Meoni, y el de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, con $20 millones y $18,4 millones, respectivamente.

De esta manera, el ex presidente de San Lorenzo declaró un patrimonio casi diez veces superior al de Alberto Fernández, quien informó que tiene $3,9 millones, siendo un Toyota Corolla modelo 2019 lo más caro entre sus pertenencias: está valuado en $1,1 millones.

Cristina Kirchner, que en 2016 donó casi todos sus bienes a sus hijos, declaró un patrimonio total de $3,7 millones, uno de los más bajos del Poder Ejecutivo.

La declaración jurada de menor valor fue realizada por la titular de Aysa y esposa de Sergio Tomás Massa, Malena Galmarini. La funcionaria declaró un patrimonio de $164 mil pesos, entre los cuales se contempla un departamento en San Isidro valuado en apenas 95.000 pesos, un crédito fiscal y una caja de ahorros. Massa, por su parte, declaró $2,8 millones en un patrimonio que incluye la casa que comparte con Galmarini en Tigre.