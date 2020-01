La provincia incorpora 478 nuevos policías Policiales 30 de enero de 2020 Redacción Por LOS CADETES EGRESARON DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD PUBLICA (ISEP)

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad a cargo de Marcelo Sain puso en funciones a 478 cadetes que egresaron del Instituto de Seguridad Pública (ISEP) en octubre de 2019.

Los efectivos prestarán servicio en las diferentes Unidades Regionales. La mayor cantidad de agentes irá a la Policía de Acción Táctica y la Policía Comunitaria.



ACTO

El acto se realizó este martes al mediodía en la sede del Instituto, ubicado en la localidad de Recreo y estuvieron presentes el subsecretario de Formación y Capacitación, Andrés Rolandelli; jefe y subjefe de la Policía de Provincia, Víctor Sarnaglia y Martin Musuruana; el director del Instituto de Seguridad Pública, Gabriel Leegstra; y demás autoridades policiales.

El ministro, Marcelo Sain, se dirigió a los nuevos integrantes de la fuerza diciéndoles que, "el policía no coarta ni cercena libertades sino que las cuida y las enaltece con su labor. En consecuencia, tengan repulsión por la ilegalidad, pero prevénganla o conjúrenla dentro de la legalidad: no se puede controlar el delito mediante el delito, o se es delincuente, o se es policía. Esa línea demarcatoria debe ser inalterable a lo largo de sus carreras, a lo largo de sus vidas como ciudadanos".

Asimismo, resaltó la labor de la mujer en las Fuerzas de Seguridad y remarcó: "Las mujeres policías son fundamentales en la vida de la institución policial. Su discriminación en el interior de la policía atenta contra la integridad de la misma y vulnera la posibilidad de prestar un servicio de excelencia a la comunidad en democracia. La igualdad de género en la policía es imperiosa y revolucionaria. Empoderar a la mujer policía es un aspecto fundamental de la modernización de nuestra querida institución policial".

Por su parte, el jefe de Policía de Provincia, Víctor Sarnaglia dijo: "Recuerden que son representantes y protectores del pueblo, que no es una cosa abstracta sino que es su propia familia. Ustedes están para proteger y para servir a los ciudadanos. Hoy tenemos un gobernador con una visión de paz y orden; tenemos un ministro que quiere hacer las cosas y quiere una policía mejor", concluyó.