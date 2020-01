Mauricio Macri designado en FIFA

BUENOS AIRES, 29 (NA). - Luego de su salida del Gobierno, el ex presidente Mauricio Macri fue designado ayer como titular de la Fundación FIFA, que tiene como objetivo promover un cambio social positivo a partir del fútbol y de reconstruir infraestructuras deportivas dañadas alrededor del mundo.

"Es un grandísimo placer y todo un honor poder anunciar que Mauricio Macri asumirá este cargo al frente de la Fundación FIFA", informó el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, el suizo Gianni Infantino.

El mandamás de la entidad que rige el fútbol mundial destacó que el ex jefe de Estado "tiene el perfil ideal para liderar este proyecto, que quiere poner el fútbol al servicio de la sociedad".

"A través de su experiencia como líder de una gran nación conoce el rol central que tiene la educación para el futuro de nuestras sociedades y, como dirigente de uno de los clubes de fútbol de mayor éxito, sabe la fuerza y la pasión únicas que genera nuestro deporte. Su experiencia y visión de futuro permitirán, sin duda, que nuestra Fundación intensifique su labor y amplíe su ámbito de acción para contribuir a mejoras sociales en todo el mundo", añadió el helvético.

Tras su nombramiento, el ex presidente de Boca Juniors destacó que es "un honor y una satisfacción enorme" el haber sido elegido para encabezar la Fundación FIFA.

En ese sentido, agradeció la "muestra de confianza" de Infantino por darle "la oportunidad de combinar" sus "tres pasiones: la educación, el fútbol y trabajar por los jóvenes, para que tengan un mejor futuro".

La Fundación FIFA se creó en marzo de 2018 como entidad independiente, con los objetivos de contribuir a la promoción de un cambio social positivo a través del fútbol y de recaudar fondos para la rehabilitación y reconstrucción de infraestructuras deportivas dañadas o destruidas alrededor del mundo.

El director general de la institución es el ex futbolista francés Youri Djorkaeff, campeón del mundo en 1998, y su enfoque prioritario es la educación a través del programa Football for Schools: actualmente tiene un presupuesto de 100 millones de dólares y el objetivo es recaudar mil millones de dólares para invertirlos en programas educativos.

De esta manera, Mauricio Macri, luego de su salida de la Casa Rosada, se acerca al mundo del fútbol otra vez, ya que entre 1995 y 2007: luego, se volcó de lleno a la política, aunque nunca dejó de involucrarse en aspectos del deporte más popular.

En ese sentido, una de sus últimas actividades como Presidente de la Nación fue reunirse con Infantino: el encuentro se llevó a cabo a comienzos de diciembre en Madrid, a donde el líder del PRO había viajado para participar de la Cumbre sobre Cambio Climático.



CASA ROSADA

La designación del ex mandatario Mauricio Macri al frente de la Fundación FIFA fue recibida en la Casa Rosada como una decisión "inexplicable" y "absurda" de parte de la entidad internacional.

Aunque los funcionarios prefirieron no expresarse públicamente sobre la cuestión, en los pasillos de la Casa de Gobierno no ocultaron su descontento con el nuevo cargo que ocupará el ex jefe de Estado.

Altas fuentes de la Casa Rosada consideraron que la designación del ex presidente en la Fundación FIFA es "absurda" porque "no representa a nadie".

"Si lo hubiera hecho hace cinco años, nos ahorrábamos el desastre que dejó" y expresaron que su nombramiento cayó "muy mal" en el oficialismo.

En ese marco, fuentes del Ministerio de Turismo y Deportes calificaron como "insólita e inexplicable" la decisión de la FIFA, ya que "Macri no representa a nadie, es absurdo el nombramiento".