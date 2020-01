Se aprobó la moratoria, pero las faltas graves de tránsito fueron excluidas

Por unanimidad fue aprobada en la sesión extraordinaria desarrollada ayer en el Concejo, la moratoria 2020 que establece quitas en los intereses y planes de facilidades de pago para deudas vencidas al 31 de diciembre último por Tasa General de Inmuebles, Contribución por Mejoras, Derecho de Registro e Inspección, convenios y demás tasas y derechos regulados en la normativa tributaria municipal, a la vez que también incluye multas por infracciones aplicadas por los juzgados municipales de faltas Nº 1 y Nº 2, a excepción de las calificadas como grave grado 2. La apertura de esta moratoria, que incluye quitas de entre el 30 y el 70%, operará el 2 de marzo y permanecerá habilitada 90 días corridos, con opción a una única prórroga de un mes más.

Si bien el proyecto ya tenía pleno consenso antes de llegar al recinto, ayer a partir de un planteo del radical Leonardo Viotti se acordó introducir un artículo que establece la presentación del listado de aquellos ciudadanos que accedan a dicho plan, con el objetivo de no beneficiar a aquellos que cuentan con recursos y buscan aprovecharse ante esta posibilidad.

Cabe señalar que hace muchos años que Rafaela no cuenta con una moratoria y siempre fue destacado por el Departamento Ejecutivo el altísimo nivel de cumplimiento por parte de los contribuyentes rafaelinos. Indudablemente la crisis económica que atraviesa el país afecta también a la ciudad y esto quedó demostrado con la necesidad de generar esta Ordenanza aprobada este martes.

El oficialista Jorge Muriel -miembro informante durante la sesión- se pronunció conforme con la moratoria aprobada por todos los concejales y dijo que “veníamos hablando mucho de este tema en las últimas semanas y sin lugar a dudas la moratoria es una herramienta importante para el contribuyente rafaelino para desendeudarse, ya que el contribuyente de Rafaela tiene una responsabilidad tributaria alta y lo ha venido demostrando durante todo el tiempo, pero la caída de la recaudación en casi 10 puntos tiene que ver con un contexto económico complicado y esta es una herramienta fundamental para que muchos vecinos puedan poner al día sus tributos”.

Por su parte el opositor Leonardo Viotti dejó establecida su postura: “la moratoria está pensada para darle una mano a personas que por cuestiones económica no han podido pagar al día sus impuestos en los últimos años, pero incorporamos este artículo entendiendo que hay muchos vivos que teniendo recursos puede aprovechar esta oportunidad para adherirse cuando tal vez no lo necesite y además porque el espíritu de la Ordenanza no estaba pensado para eso. Creo que es importante para dar una mano con este esfuerzo extra que hace el Estado y teniendo en cuenta que en los últimos años quienes están al día ya tienen un beneficio. En esta oportunidad ayudamos a quien no llega a pagar”, reconoció el concejal Viotti.

En tanto el demoprogresista Lisandro Mársico -que presidió la extraordinaria de este martes en su carácter de vicepresidente 1º, ante la ausencia del presidente, Germán Bottero, a cargo de la Intendencia por licencia de Luis Castellano-, manifestó que “es un honor ejercer la presidencia en esta sesión en donde no sólo se aprobó la moratoria, sino lo más importante fue que se prorrogó la declaración de Emergencia en Seguridad, un tema que ocupó la mayor parte de las más de dos horas de sesión. Respecto a la moratoria estoy a favor de dar esta posibilidad a los contribuyentes que por distintas causas no han podido hacer frente a los tributos municipales, tengan esta oportunidad que da el Estado de refinanciar sus deudas. Obviamente que trabajé para pedir el informe de las infracciones graves de tránsito, grado 2 para que no estén incluidas en la moratoria, porque entendíamos que no podíamos premiar o incentivar a aquel que pasó un semáforo en rojo o condujo en contramano, porque en este caso estamos hablando de poner en riesgo la vida del propio infractor y de sus semejantes. También hice hincapié en que más allá de los dos incentivos que hay en la Tributaria para el buen contribuyente, me parece que esto no basta y debido a que estamos dando esta posibilidad para quienes están atrasados, entendemos que cuando se discuta la Tributaria a mitad de año vamos a tener que dar un incentivo más al buen contribuyente que en definitiva son la mayoría de los vecinos de la ciudad”.

Para el concejal de Cambiemos Lalo Bonino, “lamentablemente nos encontramos teniendo que votar este tipo de herramientas, porque a lo largo de los años queda en el inconsciente de la población, no pagues, no cumplas porque en algún momento llega una moratoria y te podes acoger a la misma, y terminamos haciendo esto pero entendiendo que es un momento especial, complicado y por lo que nos había comentado el secretario de hacienda del municipio necesitan de recursos que obviamente se ven achicados por la situación económica, se ven reducidos por un crecimiento del Estado en los últimos años y obviamente por la merma en el pago de los vecinos que no han podido, no han querido o no han sabido cumplir con los tributos municipales. Yo lo comparaba con la situación del blanqueo ya que genera mucho malestar en los que a lo largo del tiempo se constituyen como ciudadanos cumplidores y crea una situación de desigualdad frente a los no cumplidores”.