Pago a estatales: comienza el lunes con cronograma más corto Locales 29 de enero de 2020 Redacción Por Se dará prioridad a jubilados provinciales y policías. Los haberes de enero se liquidarán en siete días hábiles tras el reclamo de los gremios.

El Ministerio de Economía dio a conocer el cronograma de sueldos para el personal activo y pasivo del sector público provincial. Dicho cronograma se iniciará el lunes 3 de febrero, con la particularidad de que se redujo considerablemente la extensión del mismo, a partir del reclamo de los gremios estatales.

De esta manera, el gobierno liquidará sueldos en siete días hábiles sin contar el pago a autoridades superiores cuya fecha no está definida.

La cartera económica informó, además, que diputados y senadores provinciales percibieron los haberes del mes de diciembre el lunes 27 de enero, mientras que los funcionarios del Poder Ejecutivo cobraron el 50% del sueldo.

Recursos

Para poder acortar el cronograma, el Gobierno de la Provincia ha requerido un anticipo de coparticipación al Gobierno Nacional por un monto de 2500 millones de pesos, que ingresará los primeros días de febrero, permitiendo abonar sueldos y jubilaciones en un menor plazo. Este anticipo debe ser devuelto en el mismo mes y no devenga costo financiero para la provincia.

Asimismo, a solicitud del Gobierno de la Provincia, el Banco de Santa Fe ha resuelto no cobrar en el mes de febrero los intereses compensatorios y punitorios a las tarjetas de crédito por los días de mora entre la fecha de vencimiento de la tarjeta y la fecha de cobro de los haberes. El cronograma completo de sueldos del mes de enero es el siguiente:



LUNES 3 DE FEBRERO

1. Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta 36.000 pesos.2. Escalafón policial: a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta 34.000 pesos.



MARTES 4 DE FEBRERO

1. Activos: a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta 24.000 pesos.

2. 2.Escalafón policial: a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 34.000 y hasta

56.000 pesos.



MIERCOLES 5 DE FEBRERO

1. Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 24.000 pesos y hasta 34.000 pesos.

2. Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 2º Convenio.

3. Escalafón policial: a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 56.000 pesos.



JUEVES 6 DE FEBRERO

1. Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 34.000 y hasta 43.000

pesos.

2. Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1º Convenio.



VIERNES 7 DE FEBRERO

1. Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 43.000 pesos y hasta 56.000

pesos.

2. Docentes de Escuelas Privadas Históricas.

3. Docentes a los que les corresponde percibir un monto superior a 43.000 pesos.



LUNES 10 DE FEBRERO

1. Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 56.000 pesos.



MARTES 11 DE FEBRERO

1. Resto de Pasivos: Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 36.000

pesos.



SIN FECHA

Autoridades Superiores