El plantel para el gran objetivo Deportes 29 de enero de 2020 Redacción Por Ben Hur tuvo su presentación para el Regional Amateur. "No esquivamos las responsabilidades", afirmó el presidente Adrián Zenklusen.

En el Salón Cultural de la institución se desarrolló en la tardecita de la víspera la presentación del plantel de Ben Hur que desde el domingo, cuando reciba a Ateneo Inmaculada de Santa Fe a partir de las 20, comenzará su participación en el Regional Amateur 2020.

La reunión fue reservada para la prensa, sponsors, dirigentes e invitados especiales, contando con la presencia de Miguel Monay, Coordinador de Deportes del municipio, acompañando a la dirigencia benhurense. "Hoy nos encontramos con una nueva ilusión que arranca el domingo, aunque para nosotros ya empezó hace un par de meses. Estamos transitando el 80° aniversario y donde lo que buscamos es armar un plantel competitivo, que esté a la altura de las circunstancias. No esquivamos las responsabilidades y entre jugadores, cuerpo técnico, dirigentes sabemos cuál es el objetivo de la institución. Y todos tenemos que tomarla como tal a esa responsabilidad", se refirió el presidente Adrián Zenklusen, sin mencionarla, a la palabra al ascenso, pero dejando en claro que es lo anhelado.

Asimismo, agradeció a todos los sponsors que "nos acompañan desde hace varios años", y formuló la invitación a que "los socios y simpatizantes nos acompañen, las expectativas y objetivos son altos, esperemos no defraudarlos".

Tras la presentación de los futbolistas e integrantes del cuerpo técnico, el entrenador Carlos Trullet destacó que este desafío es "persistir en el anhelo de poder conseguir junto al cuerpo técnico, jugadores, y al deseo de todos los hinchas y dirigentes, de poder alcanzar un objetivo que tenemos fijado casi como algo obsesivo. Que es poner a Ben Hur en, no sé si el lugar que le corresponde porque quizás podría ser algo mayor, pero sí en una categoría (en referencia al Federal A) donde tener mas visibilidad en cuanto al escenario del fútbol argentino".

Luego, a modo de cierre de sus palabras, agregó que "asumimos este compromiso con mucha responsabilidad, seriedad, dedicación y ojalá que en el 80 aniversario que se aproxima, alcancemos este deseo y anhelo que seguramente hará feliz a todos los benhurenses".



TODO EL PLANTEL

Los futbolistas: Manuel Acosta, Manuel Crettier, Agustín De Hoop, Agustín Bianciotti, Nicolás Guglielmone, Fabián Quiroga, Tobías Seguro, Joel Sacks, Martín Zbrun, Nicolás Del Grecco, Marcos Valsagna, Marcos Quiroga, Iván Gómez, Lucas Quiroz, Emir Izaguirre, Diego Nuñez, Manuel Bustos, Tomás Astegiano, Pablo Palomeque, Ramiro Contrera, Leandro Sola, Luciano Kummer, Luis Ybáñez, Matías Quinteros, Matías Astrada, Alan Velazquez, Tomás Acosta, Joaquín Castellano, Nicolás Besaccia, Leonardo Ochoa, José Alberto y Luciano Sosa.

Cuerpo técnico: Carlos Trullet (DT), Adrián Acosta (técnico alterno), César Bessone (PF), Nicolás Zanuzzi (entrenador de arqueros), Aníbal Carrizo (utilero), Matías Costamagna (auxiliar), Gabriel Ferrero (gerente administrativo).

En cuanto a la indumentaria de la marca Kalcomax, fueron presentadas la camiseta tradicional azul con la franja blanca y la alternativa dorada con franja azul, especialmente esta última con muy buena aceptación. Las exhibieron los juveniles de quinta división, Tobías Romero y Pedro Calaón.