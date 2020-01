Crivaro pide estatizar la agroexportadora Vicentín Locales 29 de enero de 2020 Redacción Por El referente de la izquierda dijo que la medida se debe aplicar "sin pago" y que la empresa debe quedar "bajo control de sus trabajadores".

"El año 2020 comenzó con una nueva y colosal estafa empresarial. La empresa Vicentín, una de las más grandes agroexportadoras del país, se declaró en cesación de pagos acumulando una deuda escandalosa. En los últimos días se ha dado a conocer que, en medio de dicho escándalo, esta misma empresa fue aportante en la campaña electoral de Juntos por el Cambio y que la principal deuda, un 78% de la misma es con el Banco Nación. Un fraude de una de las empresas que más ganó en el medio de la crisis económica, con aval del macrismo", disparó en un documento crítico el Partido de los Trabajadores Socialistas y del Frente de Izquierda Unidad.

Al respecto, el referente del espacio en Santa Fe, Octavio Crivaro declaró que “no hay que convalidar el fraude de la empresa con complicidad del macrismo. No hay “plan de pagos” ni “negociación” que pueda terminar con los robos y privilegios que llevan adelante los grandes empresarios. El gobierno de Fernández y el de Perotti no pueden avalar los curros de esta empresa y su actual chantaje. La única forma de "cobrar la deuda" y terminar con estas estafas, con las amenazas al medio ambiente, con los accidentes laborales y muertes obreras, la especulación con el precio del dólar y con el hambre de los argentinos, es estatizar sin pago a Vicentín y las grandes exportadoras, y que funcione bajo control de los trabajadores, vecinos y organizaciones ambientalistas. Es inaceptable que mientras una exportadora de alimentos se quedan con los ahorros nacionales y fugan millones, en la Argentina hay un 35% de pobres.”

Para continuar Crivaro agregó que “Las grandes empresas como estas suelen realizar maniobras como la evasión, lavado de capitales y especulación cambiaria para aumentar sus ganancias. Lo que está sucediendo es una estafa abierta y buscan negociar en mejores condiciones. Es necesario que se deje de especular con esta deuda trucha: que se abran los libros contables para saber dónde fue ese dinero. Es fundamental que se estatice con control de sus trabajadores que son los únicos interesados en mantener los puestos de trabajo y atender a las necesidades del pueblo trabajador y no a la ganancia fraudulenta de unos pocos. Es necesario además, derogar las concesiones privadas de los puertos que benefician bajo todos los gobiernos a estos empresarios y facilitan el fraude, el narcotráfico y el delito organizado.”

Crivaro culminó: "Como si fuera poco, Vicentín tiene en su haber una historia oscura que ningún gobierno decidió sacar a la luz. Denunciada por haber entregado a obreros y delegados sindicales en la dictadura; hoy es una empresa que en los últimos años se ha llevado la vida de 6 obreros, demostrando que la precarización laboral y la vida de sus empleados es proporcional a las ganancias. Un coloso empresarial situado en el norte de la provincia y en el cordón industrial, donde crecen las denuncias por la contaminación ambiental y los riesgos de cáncer en quienes allí habitan. Estas empresas se creen las dueñas de la provincia y han sido las amigas del gobierno de Lifschitz. Basta de impunidad patronal en una provincia con tanta riqueza en pocas manos mientras las mayorías se hunden en la pobreza y la desocupación.”